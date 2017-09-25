Доход пенсионных активов ЕНПФ обогнал инфляцию

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года составила 7,43 трлн. тенге, увеличившись с начала года на 741 млрд. тенге (прирост составил порядка 11%). Об этом сообщили в пресс-службе ЕНПФ, передает Zakon.kz.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по всем видам договоров на 1 сентября 2017 года составило 10,1 млн. единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) - 9,63 млн. единиц. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 432 тыс. единиц, а по добровольным пенсионным взносам - порядка 40 тыс. единиц.

Сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на ИПС вкладчиков с начала 2017 года, составила 398,57 млрд. тенге. По состоянию на 1 сентября текущего года доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 5,78%, что выше уровня инфляции почти на 1,9 (3,9% инфляция).

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ в период с 1 января по 31 августа текущего года составила 148,57 млрд. тенге, в том числе переводы в страховые организации 17,58 млрд. тенге. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года из ЕНПФ было выплачено 118,54 млрд. тенге (из них в страховые организации 12,51 млрд. тенге).

Информацию о состоянии пенсионных накоплений (в том числе о начисленном инвестиционном доходе) на своем ИПС вкладчик (получатель) может получить в одном из 231 центра персонального обслуживания ЕНПФ, посредством почтовой связи, по электронной почте, на сайте ЕНПФ или через мобильное приложение.

На 1 сентября 2017 около 777 тыс. человек получают выписки на электронный адрес и около 3,6 млн имеют возможность получать информацию посредством сайта или мобильного приложения «ENPF» для смартфонов и планшетов, функционирующих на разных операционных системах. За сентябрь 2017 года в ряды последних присоединились порядка 110 000 вкладчиков (получателей).

На официальном сайте Фонда стала доступна новая электронная услуга - внесение изменений и (или) дополнений в реквизиты вкладчика (получателя), а именно, в данные документа, удостоверяющего личность, почтовый и (или) электронный адреса, номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный). Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо иметь в том числе актуальный ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также открытый индивидуальный пенсионный счет в базе данных Фонда. Таким образом, ЕНПФ готов сопровождать вкладчика (получателя) в режиме онлайн все время его пребывания в накопительной пенсионной системе - от открытия индивидуального пенсионного счета до получения выплаты.

Консультацию по всем интересующим вопросам, кроме тех, которые являются конфиденциальными, вкладчики (получатели) могут получать как при личном обращении в ЕНПФ, так и удаленно: по телефону, позвонив на бесплатный номер 1418, через социальные сети, форму «обратной связи» и онлайн-чат на корпоративном сайте Фонда.