Назначен вице-министр национальной экономики РК

Постановлением Правительства РК Бекешев Бауржан Бейсенбаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Бауржан Бекешев родился в 1961 году в Карагандинской области.

В 1983 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2001 году — Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова. По специальности инженер-механик, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером производственного обучения в г. Караганда.

В 1986-1997 годах работал инженер-конструктором, заместителем начальника цеха по ремонту комбайнов завода по ремонту горношахтного оборудования ПО «Карагандауголь».

В 1999-2008 годах работал в ГУ «Департамент предпринимательства и промышленности Карагандинской области», Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей, ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-Упаковки».

В 2008-2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики.

С 2014 года и по настоящее время работал директором Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в г. Москва.