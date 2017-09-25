Развитие налогового сотрудничества между КГД МФ РК и Государственной налоговой администрацией КНР

25 сентября 2017 года в г. Астана в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан состоялась встреча Председателя КГД МФ РК Тенгебаева А.М. с делегацией Государственной налоговой администрации Китая во главе с ее Комиссаром господином Ван Цзюнь, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

В начале встречи Тенгебаев А.М. отметил, что в ходе его первой встречи с господином Ван Цзюнем в г. Пекине (май 2017 года) был рассмотрен широкий спектр вопросов, по которым удалось достичь обоюдного согласия.

Основным результатом первой встречи руководителей двух фискальных органов является подписанный в июне текущего года в рамках визита (июнь 2017 года) Председателя КНР господина Си Цзиньпина в Казахстан Меморандум об обмене информацией по вопросам налогообложения между МФ РК и ГНА КНР.

По словам Председателя КГД МФ РК данный документ заложил надежную, правовую основу для дальнейшего тесного взаимодействия в сфере налогового администрирования между Казахстаном и Китаем.

В ходе встречи Председатель КГД МФ РК Тенгебаев А.М. рассказал китайским коллегам о нововведениях в налоговом законодательстве Казахстана, а также о достигнутых результатах своего ведомства за последние три года.

Двусторонняя встреча прошла в атмосфере полного взаимопонимания, обе стороны признали необходимость укрепления сотрудничества в сфере налогового администрирования.

По итогам встречи был достигнут ряд договоренностей, в частности: о создании Подкомитета по налоговому сотрудничеству в рамках Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, о создании механизма сотрудничества между налоговыми органами стран вдоль «Одного пояса, одного пути», об усилении сотрудничества между ведомствами в части повышения квалификации сотрудников.