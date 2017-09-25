К. Токаев: В системе образования нельзя проводить необдуманные эксперименты

В Сенате состоялись Парламентские слушания на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования».

Мероприятие открыла председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Бырганым Айтимова, которая отметила необходимость изменения подходов к развитию системы образования в условиях, когда от повышения уровня человеческого капитала зависит устойчивый рост экономики и конкурентоспособность государства.

С вступительным словом к участникам слушаний обратился Председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. В своем выступлении он отметил, что не наличие у страны минеральных ресурсов, а образовательная конкурентоспособность ее граждан является фактором успеха нации. Поэтому казахстанцам, особенно это касается молодого поколения, необходимо обладать набором качеств, востребованных XXI веком.

Спикер Сената назвал переход казахского языка на латинскую графику задачей стратегической важности и напомнил, что Глава государства Н. Назарбаев считает переход на латиницу «шагом к интеграции в глобальную систему науки и образования, обеспечению нашего духовного единства».

«Эту работу нам надо проводить вдумчиво и постепенно, без «больших скачков». Но и затягивать ее нет смысла. Главное - у нас нет права на ошибку», - подчеркнул К. Токаев.

Председатель верхней Палаты Парламента высказал ряд критических замечаний в отношении качества среднего образования, ориентации школ на получение формальных результатов, в то время как реальные знания отходят на второй план. «Не секрет, что в школах основной упор делается на успешную сдачу ЕНТ, особенно в выпускных классах. Процесс обучения направлен на получение хороших показателей для школы, от которых зависит ее рейтинг. Недавние события с присуждением образовательных грантов, вызвавшие недовольство родителей, показали необходимость срочных изменений субстантивного характера», - сказал К. Токаев.

Спикер Сената считает важным пересмотреть подходы к выпуску школьной литературы: «Притчей во языцех стало низкое качество учебников. Учебные материалы постоянно обновляются, перевыпускаются ввиду допущенных ранее ошибок, что указывает на острую необходимость совершенствования процедуры экспертизы. Это вызывает справедливое возмущение родителей и общественности. Последний случай с учебником русского языка вызвал широкую дискуссию в обществе. При всех инновациях нельзя идти вопреки здравому смыслу. Похожая ситуация складывается и по другим учебным материалам».

По словам К. Токаева, профильному министерству предстоит в срочном порядке ликвидировать эти системные недостатки, наносящие серьезный ущерб репутации и качеству казахстанского образования.

Глава Сената убежден, что все упущения в сфере образования, будь то несправедливо распределенные гранты или низкокачественные учебники, становятся серьезным фактором внутренней политики, оказывают отрицательное влияние на стабильность в нашей стране. Вместе с тем Спикер высказал поддержку реализации электронной программы «Күнделік», которая соответствует целям стратегии цифровизации Казахстана.

В выступлении речь шла и о необходимости повысить статус профессии педагога. Уровень зарплаты работников образования держится в числе самых низких (66% от среднереспубликанского уровня). Председатель Сената призвал правительство рассмотреть, с учетом экономических реалий, вопрос о повышении доходов учителей.

«Высокопрофессиональный и мотивированный учитель - гарантия успеха системы среднего образования. Нам следует более активно и широко мотивировать учителей государственными наградами и премиями, пропагандировать их труд в СМИ», - сказал К. Токаев.

Председатель Сената также считает важным повысить престиж технического и среднего специального образования, которое выбирают лишь 11 процентов выпускников школ. В то же время 90 процентов выпускников школ продолжают обучение в вузах. При этом лишь треть студентов получают высшее образование на основе государственного образовательного заказа, остальные - на платной основе.

Возможно, как сказал К. Токаев, нам необходимо сделать паузу в непрерывном процессе реформ в сфере образования для переосмысления достигнутых результатов. «В системе образования нельзя проводить необдуманные эксперименты», - подчеркнул Спикер.

К. Токаев напомнил, что Президент Н. Назарбаев призвал сделать образованность ключевой ценностью в системе приоритетов молодежи и определил одним из ключевых направлений духовной модернизации казахстанского общества «культ знаний».

С докладом выступил министр образования и науки Ерлан Сагадиев, который проинформировал депутатов о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки на 2016-2019 годы.

Перед участниками слушаний выступили аким Акмолинской области Малик Мурзалин, аким Павлодарской области Болат Бакауов, заместитель акима города Астаны Ермек Аманшаев, директор Бюро ЮНЕСКО в Алматы и представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Криста Пиккат, предcедатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, старший координатор социального сектора Всемирного банка по региону Центральной Азии Сусанна Айрапетян, директор комплекса «Школа-детский сад» поселка Шашубай Актогайского района Карагандинской области Айман Тукбай, председатель городского совета родительской общественности города Астаны Гульнар Умарова, директор Республиканской ассоциации частных организаций образования Роза Садыкова, директор департамента по инновациям факультета образования Кембриджского университета Коллин МакЛафлин, учитель гимназии имени Кумаша Нургалиева села Буран Курчумского района Восточно-Казахстанской области Майгуль Нургалиева, учитель гимназии «БЭСТ» города Петропавловска Надежда Заиченко.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам совершенствования законодательного регулирования системы среднего образования, в котором приняли участие сенаторы Серик Бектурганов, Ербулат Мукаев, Сергей Плотников, Сергей Ершов, Нурлан Кылышбаев, Сарсенбай Енсегенов, Нариман Турегалиев, Мурат Бактиярулы, Дулат Куставлетов, Дархан Калетаев, Динар Нукетаева.

В заключение председатель по социально-культурному развитию и науке Сената Бырганым Айтимова подчеркнула актуальность и продуктивность состоявшегося разговора. По ее мнению, участники слушаний получили детальное представление о состоянии дел в сфере среднего образования, существующих проблемах и путях их решения.

По итогам Парламентских слушаний, которые впервые транслировались в онлайн-режиме на сайте Сената, были приняты рекомендации для государственных органов и заинтересованных сторон.

Мероприятие сопровождалось тематической выставкой, на которой были представлены образцы школьной формы, робототехника, продукция книжных издательств, инновационные технологии. Участникам слушаний также продемонстрировали видеоролик о лучших стартап-проектах в области школьного образования.