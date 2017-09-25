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В аэропорту Астаны перенесут бесплатную парковку

25 сентября 2017, 13:28

Бесплатная парковка для горожан и гостей города будет перенесена на парковочные зоны P-5, P-6 и P-7.

Компания «Астана LRT» пересмотрела всю финансовую модель проекта по управлению парковочным пространством международного аэропорта Астаны, а также решила перенести место бесплатной парковки, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщили в пресс-службе компании, в целях удобства сотрудников служб и организаций, работающих на территории аэропорта, а также персонала аэропорта, действующая бесплатная парковка P-3 будет временно закрыта на реконструкцию для последующего создания служебной парковки.

«Наряду с этим, бесплатная парковка для горожан и гостей города будет перенесена на парковочные зоны P-5, P-6 и P-7», - уточнили в пресс-службе.

Ранее компания также заявила, что будет снижать стоимость парковки в аэропорту.

Фото: airspot.ru

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