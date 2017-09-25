В аэропорту Астаны перенесут бесплатную парковку

Как сообщили в пресс-службе компании, в целях удобства сотрудников служб и организаций, работающих на территории аэропорта, а также персонала аэропорта, действующая бесплатная парковка P-3 будет временно закрыта на реконструкцию для последующего создания служебной парковки.





«Наряду с этим, бесплатная парковка для горожан и гостей города будет перенесена на парковочные зоны P-5, P-6 и P-7», - уточнили в пресс-службе.





Ранее компания также заявила, что будет снижать стоимость парковки в аэропорту.