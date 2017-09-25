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На пойманного за взятку замглаву карагандинского "Казахавтодора" несколько раз подавали в суд

25 сентября 2017, 13:36

Отаров в свое время задолжал миллионы тенге.

Долги, исчисляемые миллионами, имеются у пойманного на взятке заместителя директора Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Отарова Ержана. За последние несколько месяцев он несколько раз выступал в суде в качестве ответчика по гражданским искам, передает Zakon.kz.

Так, с начала года в Казыбекбийский районный суд №2 поступили 6 исков о взыскании задолженности, в том числе от ломбарда и Казахтелекома.

В одном из случаев сумма долга Отарова и еще одного ответчика составила 23 184 000 тенге. 18 августа был вынесен судебный приказ об удовлетворении данного иска. В свою очередь, Отаров и еще один ответчик внесли возражение на судебный приказ.

Еще одна сумма долга Отарова - 1 095 000. В данном случае суд также вынес решение в пользу истца. В следующем гражданском иске к Отарову значилась сумма 3 000 000 тенге.

Карагандинский ломбард обратился в суд, чтобы взыскать с Отарова долг в размере 1 400 000. АО "Казахтелеком" подозреваемый в получении взятки задолжал 13 484 тенге.

Напомним, 15 сентября при получении взятки в сумме 17 млн. тенге от представителей ТОО «Акжол ДС» Ыбышева М. и Жакпарова Б. были задержаны директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Муканов Г. и его заместитель Отаров Е.

По данным суда, директор филиала Муканов и его заместитель Отаров подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст.366 ч.3 пп.2,3 - получение взятки. Помимо этого, Отарову вменена статья 218 ч.3 п.1 - Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.

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