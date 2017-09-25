На пойманного за взятку замглаву карагандинского "Казахавтодора" несколько раз подавали в суд
25 сентября 2017, 13:36
Отаров в свое время задолжал миллионы тенге.
Долги, исчисляемые миллионами, имеются у пойманного на взятке заместителя директора Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Отарова Ержана. За последние несколько месяцев он несколько раз выступал в суде в качестве ответчика по гражданским искам, передает Zakon.kz.
Так, с начала года в Казыбекбийский районный суд №2 поступили 6 исков о взыскании задолженности, в том числе от ломбарда и Казахтелекома.
В одном из случаев сумма долга Отарова и еще одного ответчика составила 23 184 000 тенге. 18 августа был вынесен судебный приказ об удовлетворении данного иска. В свою очередь, Отаров и еще один ответчик внесли возражение на судебный приказ.
Еще одна сумма долга Отарова - 1 095 000. В данном случае суд также вынес решение в пользу истца. В следующем гражданском иске к Отарову значилась сумма 3 000 000 тенге.
Карагандинский ломбард обратился в суд, чтобы взыскать с Отарова долг в размере 1 400 000. АО "Казахтелеком" подозреваемый в получении взятки задолжал 13 484 тенге.
Напомним, 15 сентября при получении взятки в сумме 17 млн. тенге от представителей ТОО «Акжол ДС» Ыбышева М. и Жакпарова Б. были задержаны директор Карагандинского областного филиала РГП на ПХВ «Казахавтодор» Муканов Г. и его заместитель Отаров Е.
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