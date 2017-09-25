Казахстанские велосипедисты вернулись из Ашхабада с 6-ю медалями

С 17 по 23 сентября в столице Туркменистана Ашхабаде прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях.

В аэропорт Алматы из Ашхабада прибыли спортсмены национальной сборной Республики Казахстан по велосипедному спорту на треке. Зал ожидающих был переполнен желающими поздравить казахстанских гонщиков с успешным выступлением в Азиатских играх.





С 17 по 23 сентября в столице Туркменистана Ашхабаде прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях. Спортсмены более чем 60 стран Азии и Океании боролись за места на подиуме в 21 виде спорта, среди которых велоспорт на треке. В соревнованиях по велоспорту было разыграно 9 комплектов медалей – 5 среди мужчин и 4 среди женщин.

Защищали честь республики на полотне ашхабадского велотрека 8 казахстанских гонщиков. Всего отечественные велосипедисты завоевали 6 медалей различного достоинства: 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую.





Программа соревнований по велоспорту на треке началась с командного спринта. В этой дисциплине выступили Павел Воржев, Заки Султанов и Сергей Пономарев и заняли второе место.

В индивидуальном спринте выиграл Павел Воржев, Сергей Шатовкин в этой же гонке занял третье место.

Еще одна дисциплина, которая покорилась казахстанским велосипедистам – командная гонка преследования. Победу в ней принесли Артем Захаров, Султанмурат Миралиев, Роман Василенков, Сергей Шатовкин и Алишер Жумакан.





В заключительный день соревнований казахстанские гонщики завоевали еще две восьмиконечные медали V Азиатских игр: серебро в омниуме и золото в кейрине.

Напомним, что омниум включает в себя несколько видов дисциплин. В первом из них — скрэтче — лидировал Артем Захаров. В гонке темпо он занял третье место, а вот его партнёр по команде Султанмурат Миралиев на этом этапе сошел с гонки из-за падения, в результате которого получил закрытый перелом ключицы. По итогам элиминатора Артем Захаров все ещё занимал третье место. В финальном заезде, в гонке по очкам, Артем Захаров приблизился к заветному первому месту, однако из-за досадного падения уступил гонгконгцу Чун Винг Люну два очка.





«Азиатские игры прошли на высоком уровне, и мы рады, что добились хороших результатов, - говорит лидер сборной Артем Захаров. – Жаль, конечно, что упал за два круга до финиша, упустил первое место. Но я не расстраиваюсь. Скоро стартуют Кубки мира, нас ждет серьезная подготовка».





Заключительной дисциплиной Азиатских игр по велоспорту стал кейрин. В кейрине цвета нашего флага защищали Павел Воржев и Заки Султанов. Выиграл эту стремительную и азартную гонку Павел Воржев, что сделало его двухкратным чемпионом Азии.





«Результаты Азиатских игр показали, что стратегия развития велоспорта на треке, осуществляемая федерацией и Министерством культуры и спорта, идет в правильном направлении, - отмечает вице-президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Аманбек Кульчиков. - Казахстан уже занял прочные позиции в соревнованиях азиатского континента. У наших гонщиков большой потенциал, и мы намерены раскрыть его в полной мере.





В ноябре стартует Кубок мира в Манчестере. К сожалению, Миралиев пропустит его из-за травмы, полученной в Ашхабаде в омниуме. Ему понадобится не менее трех месяцев, чтобы восстановиться. В остальном все идет согласно плану».



