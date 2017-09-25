Порядок принудительного исполнения арбитражного решения в Казахстане

В данной статье будут рассмотрены вопросы принудительного исполнения арбитражного решения. Необходимо отметить, что здесь речь пойдет об арбитражных решениях, вынесенных не за рубежом, а в Республике Казахстан.

Глава 20 Гражданского процессуального Кодекса Республики Казахстан (далее - «ГПК РК») посвящена процедуре исполнения арбитражного решения.

В случае неисполнения арбитражного решения добровольно, взыскатель вправе обратиться в суд с заявлением о его принудительном исполнении.

У заявителей зачастую возникает вопрос, в какой суд необходимо обратиться с таким заявлением. Ч.1 ст.253 ГПК РК устанавливает подсудность для рассмотрения заявлений о принудительном исполнении арбитражного решения:

· по месту рассмотрения спора арбитражем,

· по месту жительства должника или по месту нахождения органа юридического лица,

· по месту нахождения имущества должника, если место жительства неизвестно.

Срок для подачи заявления составляет 3 года со дня окончания срока, установленного для добровольного исполнения арбитражного решения (ч.3 ст.253 ГПК РК).

Перечень документов, которые должны быть приложены к заявлению содержится в ч.2 ст.253 ГПК РК. Это следующие документы:

1) подлинник или копия арбитражного решения. Копия решения постоянно действующего арбитража заверяется руководителем этого арбитража, копия арбитражного решения для разрешения конкретного спора должна быть нотариально удостоверенной;

2) подлинник или нотариально заверенная копия арбитражного соглашения, заключенного в установленном законом порядке.

Срок, в течение которого суд рассматривает поступившее заявление, составляет 15 рабочих дней со дня поступления. По итогу рассмотрения заявления суд выносит определение о выдаче исполнительного листа или об отказе в его выдаче.

В случае, если суд вынес определение о выдаче исполнительного листа, заявителю выписывается исполнительный лист по правилам, установленным для судебных решений.

В случае, если суд вынес определение об отказе в выдаче исполнительного листа, заявитель вправе его обжаловать путем направления частной жалобы.

Основания для отказа в выдаче исполнительного листа строго регламентированы и установлены в ч.1 ст.255 ГПК РК. Это следующие основания:

1) сторона, против которой было принято арбитражное решение, представит в суд доказательства того, что:

арбитражное соглашение недействительно по законам государства, которым стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания - по законам Республики Казахстан;

арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, а также вследствие неподведомственности спора арбитражу;

одна из сторон арбитражного соглашения была признана судом недееспособной либо ограниченно дееспособной;

сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам, признанным судом уважительными, не могла представить арбитражу свои объяснения;

имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или арбитражное решение либо определение суда или арбитража о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска;

вынесение арбитражного решения стало возможным в результате совершения уголовного правонарушения, установленного вступившим в законную силу приговором суда;

состав арбитража или арбитражная процедура разбирательства не соответствовали требованиям закона;

решение еще не стало обязательным для сторон или было отменено, или его исполнение было приостановлено судом страны, в соответствии с законом которой оно было вынесено;

2) суд установит, что приведение в исполнение этого арбитражного решения противоречит публичному порядку Республики Казахстан или что спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться предметом арбитражного разбирательства в соответствии с законом.

Судья Бостандыкского районного

Суда г.Алматы Капарова А.К.