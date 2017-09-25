Омбудсмен А.Шакиров посетил Центр оказания специальных социальных услуг № 3 г. Алматы

25 сентября 2017 года г. Астана

Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров совместно с представителями неправительственных организаций посетил Центр оказания специальных социальных услуг № 3 г. Алматы. Данное учреждение предназначено для постоянного проживания престарелых граждан, а также людей с инвалидностью 1 и 2 групп, нуждающихся в уходе, в бытовом и медицинском обслуживании.

В ходе посещения Омбудсмен ознакомился с условиями проживания подопечных Центра в контексте соблюдения международных стандартов и норм национального законодательства при обеспечении их прав на достаточный жизненный уровень, охрану здоровья, социальную защиту, трудовую реабилитацию, свободу передвижения, участие в культурной жизни, доступ к информации.

Во время бесед с постояльцами и персоналом Омбудсмен отметил особую значимость предоставляемых в учреждениях подобного типа всего спектра необходимой помощи, в связи с проводимыми в стране институциональными реформами, направленными на создание современного государственного механизма, предоставляющего эффективные, своевременные и качественные государственные услуги.

По итогам посещения выработаны необходимые рекомендации, которые будут направлены в соответствующие уполномоченные органы.