АО «Центральная клиническая больница» проводит социальную акцию «День сердца»
25 сентября 2017, 14:07
Дата и время проведения: Начало в 8.00 до 19.00, 26 сентября 2017 г.
АО «Центральная клиническая больница» проводит социальную акцию «День сердца», в целях профилактики и минимизации риска развития ишемической болезни сердца, болезней периферических артерий и других форм сердечно-сосудистых заболеваний.
Акция предназначена для раннего выявления симптомов, информирования о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний и привлечения широких слоев населения к специализированной медицинской помощи и высокотехнологичным медицинским услугам, оказываемым в больнице.
В рамках акции будет проведен бесплатный прием граждан ведущими кардиологами и кардиохирургами страны, желающие смогут пройти ЭКГ и исследование
Дата и время проведения: Начало в 8.00 до 19.00, 26 сентября 2017 г.
Место проведения: г. Алматы, ул. Байсеитова 59, угол Шевченко (в здании поликлиники АО «ЦКБ»).
Контакты для аккредитации: 8 777 216 17 99, 8701 721 11 82
Фото: rusmed-cardio.ru
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