Дата и время проведения: Начало в 8.00 до 19.00, 26 сентября 2017 г.

АО «Центральная клиническая больница» проводит социальную акцию «День сердца», в целях профилактики и минимизации риска развития ишемической болезни сердца, болезней периферических артерий и других форм сердечно-сосудистых заболеваний.





Акция предназначена для раннего выявления симптомов, информирования о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний и привлечения широких слоев населения к специализированной медицинской помощи и высокотехнологичным медицинским услугам, оказываемым в больнице.





В рамках акции будет проведен бесплатный прием граждан ведущими кардиологами и кардиохирургами страны, желающие смогут пройти ЭКГ и исследование





Дата и время проведения: Начало в 8.00 до 19.00, 26 сентября 2017 г.





Место проведения: г. Алматы, ул. Байсеитова 59, угол Шевченко (в здании поликлиники АО «ЦКБ»).





Контакты для аккредитации: 8 777 216 17 99, 8701 721 11 82





Фото: rusmed-cardio.ru



