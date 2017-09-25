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АО «Центральная клиническая больница» проводит социальную акцию «День сердца»

25 сентября 2017, 14:07

Дата и время проведения: Начало в 8.00 до 19.00, 26 сентября 2017 г.

АО «Центральная клиническая больница» проводит социальную акцию «День сердца», в целях профилактики и минимизации риска развития ишемической болезни сердца, болезней периферических артерий и других форм сердечно-сосудистых заболеваний.

Акция предназначена для раннего выявления симптомов, информирования о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний и привлечения широких слоев населения к специализированной медицинской помощи и высокотехнологичным медицинским услугам, оказываемым в больнице.

В рамках акции будет проведен бесплатный прием граждан ведущими кардиологами и кардиохирургами страны, желающие смогут пройти ЭКГ и исследование

Дата и время проведения: Начало в 8.00 до 19.00, 26 сентября 2017 г.

Место проведения: г. Алматы, ул. Байсеитова 59, угол Шевченко (в здании поликлиники АО «ЦКБ»).

Контакты для аккредитации: 8 777 216 17 99, 8701 721 11 82

Фото: rusmed-cardio.ru


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