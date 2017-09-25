Судья СМЭС Карагандинской области

Самат Мырзахметов

О роли судебной экспертизы в Республике Казахстан

Судебная экспертиза является юридической формой использования специальных знаний в виде исследования (юридической формой специального исследования) для достижения определенных юридических целей. Главными отличительными признаками ее - как юридического феномена - являются: цель, особая процессуальная форма (назначение, проведение, получение результатов), субъекты. С учетом этого особые формы воплощения приобретают также предмет и объект исследования, а правовые - цель и форма - не могут не оказать определенного влияния на исследование. Итак, судебную экспертизу определяют как исследование, проводимое экспертом на основе специальных познаний, как особые процессуальные действия, как институт доказательственного права.

Экспертиза бывает как судебной, так и внесудебной (например, для урегулирования спора в досудебном порядке). В судебных спорах нередко возникает потребность в решении вопросов, требующих специальных познаний, следовательно, в проведении экспертизы.

Понятие «экспертиза» (эксперт от лат. expertus - знающий по опыту, опытный, испытанный, проверенный) используется в науке и практике для обозначения исследований, требующих использования специальных знаний. Результаты экспертизы получаются опытным путем с помощью специального инструментария - экспертных методик.

Любая экспертиза представляет собой прикладное исследование данного рода объектов и производится в соответствии с правилами, определяемыми спецификой ее предмета и кругом необходимых для производства экспертизы сведений из конкретных областей науки и техники.

Специальные знания, часто используются в процессуальной форме, в таком случае результаты их применения имеют доказательственное значение. Одним из основных видов процессуального использования специальных знаний, является судебная экспертиза.

Судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

В ходе судебной экспертизы на основании специальных научных познаний и исследований, необходимых для экспертизы материалов уголовного, гражданского либо арбитражного дела, устанавливаются факты, обстоятельства. Судебные экспертизы проводятся при помощи определенных приемов и с использованием разнообразных технических средств, с учетом предмета экспертизы. Для различных видов судебной экспертизы разработана специальная методика, т.е. комплекс методов, которые реализуются в определенной последовательности - по этапам исследования, очередности решения частных задач для определения целого и т.п. Проводимые в следственно-судебной практике экспертизы классифицируются по их предмету, объекту, методике исследования и т.д.

Судебная экспертиза - это проводимое на основании постановления суда, исследование, специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства, ремесла, в порядке и сроках установленных действующими процессуальными нормативно-правовыми актами. В сущности, судебная экспертиза представляет собой процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения по вопросам которые поставлены перед экспертом специальными участниками процесса (судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем) в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию (установлению) по конкретному делу.

Судебная экспертиза проводится в рамках судебных процессов, в целях установления сведений имеющих важное значение для правильного и своевременного рассмотрения дела, вынесения решения соответствующего принципам арбитражного, гражданского или уголовного судопроизводства.

Судебная экспертиза проводится экспертом - лицом, обладающим специальными знаниями и умениями, назначаемым в порядке предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами, для производства судебной экспертизы и дачи заключения

Судебная экспертиза осуществляется системой государственных учреждений судебной экспертизы, включающей:

1) Центр судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан и его территориальные подразделения;

2) Центр судебной медицины уполномоченного органа в области здравоохранения Республики Казахстан и его территориальные подразделения;

3) специализированные подразделения государственных органов и организаций, к функциям которых отнесено производство судебной экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением подразделений государственных органов и организаций, на которые законодательством Республики Казахстан возложены функции уголовного преследования.

Особая роль в обеспечении верховенства закона отводится органам судебной экспертизы, поскольку эффективность защиты конституционных прав и интересов граждан и юридических лиц напрямую связаны с обеспечением судов убедительными и неопровержимыми доказательствами.

В свете реализации основных направлений Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 годы, утвержденной Указом Президента РК от 31 декабря 2013 года, расширение и становление института негосударственной экспертной деятельности является актуальной тенденцией развития судебно-экспертной системы Казахстана.

Институт частных экспертов призван создать альтернативу государственному и обеспечить состязательную среду в судебно-экспертной практике.

Лицензированные эксперты востребованы в современном сегменте оказания юридической помощи. Развитие института частной экспертизы позволит снизить существующую нагрузку государственных экспертов. И нужно иметь в виду, что частная экспертиза, создав конкуренцию государственной экспертизе, должна повысить качество ее работы.

На данное обстоятельство наглядно указывает международный опыт. В Европе и в Америке экспертизы в основном проводят негосударственные учреждения.

На современном этапе в гражданском обществе сформирован и функционирует квалифицированный, опытный корпус судебных экспертов, осуществляющих судебно-экспертную деятельность на основании государственной лицензии, позволяющий обеспечивать альтернативную составляющую судебно-экспертной деятельности государственных органов судебной экспертизы.