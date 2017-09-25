Обеспечение граждан электронной цифровой подписью в судах. Порядок и преимущества

Современное общество невозможно представить без применения современных технологий. Интернет и другие высокоскоростные технологии плотно вошли в нашу жизнь и позволили значительно облегчить доступ граждан к получению государственных услуг, обмениваться информацией с государственными органами и организациями.

Сегодня каждый государственный орган или организация имеют свои сайты, где размещен максимум информации об их деятельности. Практически на каждом сайте имеются личные кабинеты, через которые граждане могут в кратчайшие сроки, предоставив минимальные сведения, получить от того или иного государственного органа или организации информацию или услугу.

Таким образом, современные технологии позволяют гражданам получать информацию от государственных органов, запрашивать те или иные сведения за считанные секунды, находясь в любой точке мира.

Все эти меры направлены на упрощение доступа граждан к получению государственных услуг, и обеспечивают оперативность и прозрачность деятельности государственных органов и организаций.

С развитием технологий в оборот «вошли» такие понятия, как «электронный документ» и «электронная цифровая подпись» (ЭЦП), без которой получение той или иной государственной услуги в электронном формате, не представляется возможным.

Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года № 370 «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (далее Закон) регламентировано понятие ЭЦП, которая представляет собой набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания. Наличие у гражданина ЭЦП позволяет стать участником системы электронного документооборота.

По требованиям Закона электронный документооборот осуществляется в государственных и негосударственных информационных системах на основе принципа использования электронных документов в любых сферах деятельности, где применяются информационно-коммуникационные технологии. При этом, ЭЦП равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия для гражданина.

Сегодня ЭЦП широко применяется и в судебной системе, это существенно упрощает доступ граждан к судопроизводству, упрощает процесс подачи исковых заявлений, предоставления и обеспечения доказательств, направления ходатайств суду, позволяет моментально быть извещенным судом о результатах рассмотрения дел и времени назначаемых судебных заседаний. Наличие ЭЦП у участника судопроизводства позволяет выполнять эти и другие действия, не выходя из дома, в режиме «онлайн».

На сегодняшний день, в целях развития электронного судопроизводства между Департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде и Министерством информации и коммуникации и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» подписан совместный приказ об организации пилотного проекта по выдаче гражданам электронной цифровой подписи в судах. Данный пилотный проект направлен на развитие электронного судопроизводства и расширение доступа к правосудию широких слоев населения.

Суть этого проекта в том, что каждый гражданин может получить электронную цифровую подпись в здании суда, для подачи электронных исков через информационный сервис «Судебный кабинет». Это позволяет гражданам не затрачивать время на получение ЭЦП в территориальных Центрах обслуживания населения (ЦОН), куда граждане обращаются за получением разного вида государственных услуг, что существенно увеличивает, как количество обращений, так количество граждан ожидающих получения этих услуг в очередях.

Пилотный проект предусматривает запуск работы мобильных ЦОНов в зданиях районных судов, что позволит гражданам экономить свое время.

Сегодня мобильные ЦОНы уже запущены и работают в судах города Астаны: Алматинском, Сарыаркинском, Есильском районных и специализированном межрайонном экономическом судах. Сотрудники суда параллельно оказывают помощь гражданам, обратившимся в суд в части регистрации в информационном сервисе «Судебный кабинет», а также разъясняют порядок подачи электронных документов, что также облегчает работу граждан с судом.

Судья Сарыаркинского районного

суда города Астаны Касымова А.С.