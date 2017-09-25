Реформа судебной системы в свете исполнения Плана нации «100 конкретных шагов»

2016 год стал началом нового этапа развития судебной системы Казахстана.

Была обеспечена практическая реализация Плана Нации. Проведен VII-й съезд судей республики, где определены приоритеты развития судебной системы на перспективу.

Кардинальные изменения в правовом поле страны произошли в рамках реализации поручения Президента о перераспределении полномочий между ветвями государственной власти.

В соответствии с шагом 17 Плана Нации в статью 79 Конституции и в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» внесены дополнения, согласно которым изменены требования по стажу и возрасту кандидатов на судейские должности.

В связи с переходом к трехзвенной судебной системе и приданием Верховному Суду статуса и функций кассационной инстанции внесены соответствующие изменения в статью 81 Конституции.

Также внесены корректировки в статью 83 Основного закона касательно полномочий прокуратуры, в том числе и по отношению к судам.

На VII-ом съезде судей республики Главой государства в целом положительно оценена работа судов в условиях трёхзвенной системы. Новые процессуальные правила и правовые институты, а также новая система подбора и карьерного продвижения судей прошли первую проверку и подтвердили свою состоятельность.

Сокращение числа судебных инстанций усилило роль судов первой и апелляционной инстанций, самое главное, дало возможность для быстрого разрешения споров граждан на местах.

Все вышеуказанные меры направлены на обеспечение свободного доступа к правосудию, повышение прозрачности судебной системы и укрепление независимости судов.

Теперь хотелось осветить проведенную работу в рамках Плана Нации «100 конкретных шагов - современное государство для всех» по отдельным шагам в рамках второго приоритета - верховенство закона.

В целях реализации 16 шага Плана Нации осуществлен переход от пятиступенчатой к трехуровневой системе отправления правосудия. Новая трехзвенная судебная система начала работать с 1 января 2016 года. Функции суда кассационной инстанции были переданы из областных судов в Верховный Суд, надзорная инстанция упразднена.

Новая модель судопроизводства наиболее согласуется с международными стандартами, по своей структуре более удобна для населения и позволяет повысить эффективность правосудия, поскольку до минимума сведено дублирование функций судебных инстанций.

Переход к трехзвенной системе правосудия, а по некоторым спорам - двухзвенной, уже создал более благоприятные условия участникам судебного процесса.

Новой редакцией Конституционного закона «О Высшем Судебном Совете», Законом «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системы и статусе судей Республики Казахстан» от 4 декабря 2015 года ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности.

Наряду с проверкой знаний законодательства и психологического тестирования, введено полиграфологическое исследование кандидатов в судьи, то есть, детектор лжи.

Введена оплачиваемая стажировка для кандидатов в судьи

На местах действуют Советы по взаимодействию с судами в составе представителей общественных и неправительственных организаций, средств массовой информации, то есть лица, с активной гражданской позицией.

Участники конкурса должны получить заключение Совета по взаимодействию с судами и пленарного заседания областного суда по месту жительства или работы.

Результаты работы судьи по истечении годичного срока после назначения на должность рассматриваются на заседании квалификационной комиссии Судебного жюри и по представлению Председателя Верховного Суда вносятся на утверждение Высшим Судебным Советом.

Судьи, за исключением имеющих стаж судейской работы более двадцати лет, каждые пять лет проходят оценку профессиональной деятельности в Судебном жюри.

Изменился правовой статус Высшего Судебного Совета путем преобразования его в самостоятельное учреждение со своим аппаратом, существенно расширены его полномочия.

Институт правосудия выделен из структуры Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Указом Президента от 18 февраля 2016 года образована Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан.

Вопрос передачи высшего учебного заведения, готовящего кадры для судебной системы, в ведение Верховного Суда решался на основании международного опыта, приняты во внимание рекомендации, содержащиеся в Европейской хартии судей, в заключениях Международной ассоциации судей, Консультативного совета европейских судей, рекомендации ОЭСР.

Одним из основных направлений деятельности Академии является подготовка будущих судей в магистратуре.

21 ноября 2016 года на VII съезде судей в Астане был принят новый Кодекс судейской этики, который установил этические нормы поведения для действующих судей и судей, пребывающих в отставке, а его принятие стало важным моментом в деятельности судейского корпуса Республики Казахстан.

Многие положения Кодекса напрямую сопряжены с принципом независимости судей, установленным статьей 77 Конституции, а также Конституционным законом Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей».

В целях реализации Плана Нации с 1 января 2016 года впервые в Казахстане создано судопроизводство по инвестиционным спорам.

Новым Гражданским процессуальным кодексом регламентировано рассмотрение гражданских дел по инвестиционным спорам по правилам суда первой инстанции в суде города Астаны либо Верховном Суде в зависимости от статуса инвестора.

Впервые в Предпринимательском кодексе и Законе «Об инвестициях» раскрыты понятия «инвестор, крупный инвестор и инвестиционная деятельность».

Сегодня гражданские дела с участием крупных инвесторов получают свое окончательное разрешение, пройдя всего две судебные инстанции: первую и кассационную в Верховном Суде, а других инвесторов - три инстанции: первую в суде города Астаны, апелляционную и кассационную - в Верховном Суде.

Динамика роста поступающих заявлений, исков свидетельствует о повышении доверия инвесторов к правосудию, уверенности в строгом соблюдении судами требований законодательства и условий заключенных инвестиционных договоров, которые являются главными индикаторами благоприятного инвестиционного климата.

Широкое внедрение передовых ИТ-технологий, интеграция информационных систем серьезно повышает мобильность и прозрачность правосудия и в тоже время сужает коррупциогенность судопроизводства. В этой связи, используются инновационные технологии и передовой менеджмент, в целях создания максимально благоприятных условий для эффективной работы судебной системы Казахстана.

Так, с июня 2014 года функционирует электронный сервис «Судебный кабинет» - это единое окно доступа, где имеется возможность подачи в режиме онлайн, с помощью электронной цифровой подписи, искового заявления, апелляционной жалобы, кассационного ходатайство и электронного обращения. При этом в сервисе «Судебный кабинет» пользователь одновременно может оплатить государственную пошлину также в онлайн режиме, либо приложить банковскую квитанцию, чек с терминала оплаты.

В 2016 году в сервисе «Судебный кабинет» реализовано автоматизированное рабочее место для страховых компаний по приему постановлений административных судов в электронном виде с электронной цифровой подписью судьи без печатей, для страховых выплат.

Верховным Судом совместно с Министерством юстиции запущена интеграция информационной системы судебных органов «Төрелік» с информационной системой «Автоматизированная информационная система органов исполнительного производства» Министерства юстиции Республики Казахстан, в части получения исполнительных документов из судов в электронном формате и электронного санкционирования судами постановлений судебных исполнителей.

Вместе с тем, с 2017 года в Верховном Суде презентован проект Верховного Суда и Генеральной прокуратуры информационно-аналитической системы «Заңдылық».

Внедрение и применение современных технологий, в том числе вышеуказанных проектов в судебной системе упрощает судопроизводство, снимает бюрократические барьеры, минимизирует контакт сотрудников судебной системы с гражданами, что способствует снижению подверженности коррупции, экономит время и средства граждан, позволит достичь максимальной прозрачности и доступности судебной системы для населения страны.

Законы разработаны Верховным Судом Республики Казахстан во исполнение поручения Президента страны по дальнейшей реализации Плана Нации, данных на заседании 14-го июня 2016 года.

Конституционным законом внесены изменения в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», направленные на совершенствование мер, принимаемых по итогам периодической оценки профессиональной деятельности судей.

В целях дальнейшего повышения качественного состава судейского корпуса, совершенствования механизма оценки и стимулирования роста профессиональной квалификации, внесены поправки, предусматривающие освобождение судьи от должности в случае получения отрицательного результата периодической оценки его деятельности без повторной оценки.

Регламентирован порядок перевода судей в другой суд без проведения конкурса, в случае принятия Судебным жюри решения о переводе судьи в другой суд или на другую специализацию.

Внесена поправка, устанавливающая возможность осуществления судьями в отставке преподавательской, научной и иной творческой деятельности в бюджетных организациях без приостановления выплат ежемесячного пожизненного содержания.

Предлагаемые изменения позволят использовать практический опыт таких судей в подготовке судейских кадров путем привлечения их к преподавательской деятельности в государственных ВУЗах, в том числе в Академии правосудия при Верховном Суде.

Судья суда города Астаны

Канбаев А.К.