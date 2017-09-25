Подравшийся с фермером замакима Талдыкоргана покинул свой пост
25 сентября 2017, 14:37
Спустя три месяца после конфликта Аскар Тутубаев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Заместитель акима Талдыкоргана Аскар Тутубаев уволился после драки в своем кабинете с фермером Алмасбеком Садырбаевым. Информацию подтвердили в пресс-службе городского акимата.
"14 сентября он подал заявление, а с 15-го числа его уволили. По собственному желанию", — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее бизнесмен Алмасбек Садырбаев в своем посте в соцсети сообщил, что в июне текущего года подрался с исполняющим на тот момент обязанности акима города Талдыкоргана Аскаром Тутубаевым из-за того, что последний не подписал повторно ранее подписанные документы. Все это произошло в кабинете гослужащего.
В своей публикации фермер написал, что занимается проектами сельхозкооперации и после сдачи шерсти ему положена госсубсидия в размере семи миллионов тенге. В свою очередь, Аскар Тутубаев подал заявление в ДВД, чтобы защитить свои честь и достоинство.
18 сентября Талдыкорганский городской суд признал Алмасбека Садырбаева виновным по статье 380 (нанесение побоев представителю власти) УК РК и приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Екатерина Штукина
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