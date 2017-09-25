Подравшийся с фермером замакима Талдыкоргана покинул свой пост

Заместитель акима Талдыкоргана Аскар Тутубаев уволился после драки в своем кабинете с фермером Алмасбеком Садырбаевым. Информацию подтвердили в пресс-службе городского акимата.

Ранее бизнесмен Алмасбек Садырбаев в своем посте в соцсети сообщил, что в июне текущего года подрался с исполняющим на тот момент обязанности акима города Талдыкоргана Аскаром Тутубаевым из-за того, что последний не подписал повторно ранее подписанные документы. Все это произошло в кабинете гослужащего.





В своей публикации фермер написал, что занимается проектами сельхозкооперации и после сдачи шерсти ему положена госсубсидия в размере семи миллионов тенге. В свою очередь, Аскар Тутубаев подал заявление в ДВД, чтобы защитить свои честь и достоинство.





18 сентября Талдыкорганский городской суд признал Алмасбека Садырбаева виновным по статье 380 (нанесение побоев представителю власти) УК РК и приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.



