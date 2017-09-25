Самая толстая женщина в мире скончалась в Абу-Даби
25 сентября 2017, 14:40
Эман Ахмед Аб Эль Ати умерла в результате почечной недостаточности и кишечного шока.
Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, которая в течение долгого времени была самой полной женщиной в мире, скончалась в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает газета Khaleej Times со ссылкой на больницу Бурджеля, передает Life.ru.
— Она умерла в понедельник, 25 сентября 2017 года, в 4:35 по времени ОАЭ, из-за кишечного шока и почечной недостаточности, — отмечается в сообщении.
В феврале египтянку доставили в индийскую больницу для лечения от ожирения. На тот момент она весила 495 кг. В начале Эман Ахмед Аб Эль Ати прооперировали. Ей удалось сбросить более 200 кг, и она перестала быть самой толстой женщиной в мире.
Алена Шаповалова
Фото с сайта golos.ua
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