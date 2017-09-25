В Темиртау молодые парни ограбили магазин и изнасиловали женщину-продавца
25 сентября 2017, 14:50
Проводится досудебное расследование.
Сотрудники Департамента внутренних дел Карагандинской области задержали двоих жителей города Темиртау. Молодые парни 19-ти и 17-ти лет подозреваются в ограблении магазина и изнасиловании женщины-продавца, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
"23 сентября в ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками подразделения криминальной полиции установлены и задержаны двое учащихся одного из колледжей города. Парни признались в том, что 18 сентября около шести часов утра отжали дверь и проникли в продуктовый киоск. Там они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 29-летней женщины-продавца. После этого они забрали из киоска 20 тысяч тенге, сотовый телефон Nokia и некоторые товары", - говорится в сообщении департамента.
Подозреваемые были опознаны потерпевшей. Вещественные доказательства изъяты. Парней водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Фото: s1.n1.by
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