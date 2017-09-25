«Фестиваль здоровья – 2017» прошел в Алматы

Управление Здравоохранения г. Алматы, Алматинский городской центр формирования здорового образа жизни, при поддержке Аппарата Акима г. Алматы, в целях реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года №176, 23 сентября 2017 года 10:00 провели широкомасштабную акцию «Фестиваль здоровья» приуроченную к 20 - летию Службы формирования здорового образа жизни под девизом: «Наше здоровье в наших руках!» и «Марафон ходьбы» под девизом: «Шагать – не вредно. Вредно – не шагать».





Фестиваль здоровья начался с «Марафона ходьбы». в 10-00 минут участники Марафона пешком прошли с Парка имени 28 Панфиловцев (со стороны ул. Казыбек–би уг. пр. Достык) и финишировали на площади имени Абая перед Дворцом Республики.





В завершении «Марафона» все участники Марафона в «Городке здоровья», получили бесплатную консультацию узких специалистов, а также приняли участие в спортивно - развлекательной программе. Самых активные участники Марафона и Фестиваля получили призы и подарки от организаторов.

Целью данной акции это привлечение внимание общественности, широких масс населения к ведению активного образа жизни, в целях предупреждения возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний.





Недостаток физической активности является значительным фактором риска неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как инсульт, диабет и рак. Во многих странах люди все меньше и меньше занимаются физической активностью. Хорошо известен надежный и универсальный способ улучшения здоровья, увеличения долголетия человека, этим надежным способом является СПОРТ. Спорт - это способ поддержания и улучшения здоровья не требующий дорогих препаратов либо лекарств, а только лишь желания и небольших усилий над самим собой.





Правильное питание в сочетании с регулярной физической нагрузкой, лежит в основе хорошего здоровья. Плохое питание может привести к ослаблению иммунитета, повышению восприимчивости организма к заболеваниям, нарушению физического и психического развития.









Алматинский городской центр формированния здорового образа жизни



