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Из нового Porsche Cayenne сделали пикап

25 сентября 2017, 14:57

Как мы неоднократно отмечали ранее, полёт мысли свободных дизайнеров подчас поражает воображения даже самых искушенных автолюбителей.

Пикап на базе Porsche Cayenne был создан всемирно известной дизайнерской студией X-Tomi Design, которая имеет собственный взгляд на новинки мировых производителей.

Как мы видим на предоставленном фото, практичный спортивный грузовик создан на базе внедорожника нового поколения, мировая премьера которого состоялась некоторое время назад на автосалоне во Франкфурте-2017.

Естественно, премиальный немецкий бренд, который прославился на весь мир благодаря выпуску поистине спортивных автомобилей, пока ничего не сообщает о возможном выпуске пикапа.

Хотя, время идёт, и многие мировые автомобилестроительные компании пересматривают своё отношение к тому или иному сегменту. Например, не так давно дебютировал премиальный пикап Mercedes-Benz X-Class.


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