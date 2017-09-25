В России семья каннибалов призналась в убийстве 30 человек
25 сентября 2017, 15:27
Из тел некоторых погибших они делали заготовки.
Семья каннибалов из Краснодарского края призналась, что её жертвами стали не менее 30 человек. Они не только их убили, но и съели, сообщает телеграм-канал Mash, передает Life.ru.
Сотрудникам полиции пока удалось найти тела семерых убитых. Примечательно, что подозреваемые действовали в Краснодарском крае с 1999 года.
Как уже сообщалось, из тел некоторых погибших они делали заготовки.
Все материалы дела переданы в Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Ольга Янковская
Фото © РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879757-888d2f0a54fb44e29bb248dd019e9c4f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...