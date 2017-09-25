Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В России семья каннибалов призналась в убийстве 30 человек

25 сентября 2017, 15:27

Из тел некоторых погибших они делали заготовки.

Семья каннибалов из Краснодарского края призналась, что её жертвами стали не менее 30 человек. Они не только их убили, но и съели, сообщает телеграм-канал Mash, передает Life.ru.

Сотрудникам полиции пока удалось найти тела семерых убитых. Примечательно, что подозреваемые действовали в Краснодарском крае с 1999 года.

Как уже сообщалось, из тел некоторых погибших они делали заготовки.

Все материалы дела переданы в Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Ольга Янковская
Фото © РИА Новости

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...