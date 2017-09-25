В России семья каннибалов призналась в убийстве 30 человек

Из тел некоторых погибших они делали заготовки.

Семья каннибалов из Краснодарского края призналась, что её жертвами стали не менее 30 человек. Они не только их убили, но и съели, сообщает телеграм-канал Mash, передает передает Life.ru





Сотрудникам полиции пока удалось найти тела семерых убитых. Примечательно, что подозреваемые действовали в Краснодарском крае с 1999 года.





Как уже сообщалось, из тел некоторых погибших они делали заготовки.





Все материалы дела переданы в Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.





Ольга Янковская