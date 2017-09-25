Издательство прокомментировало очередную ошибку в учебниках
25 сентября 2017, 15:32
В учебниках на казахском появились страницы с текстом на русском языке.
Издательство "Мектеп" прокомментировало ситуацию с учебниками биологии и географии для казахских школ со страницами на русском языке, назвав ее типографской ошибкой.
В социальных сетях распространяется очередное видео со школьными учебниками. На этот раз пользователи сообщают о том, что в учебниках по биологии и географии для школ с казахским языком обучения обнаружены страницы с русским текстом.
"Это единичный случай, наверное, раз мы про это не знаем. В противном случае, уже был бы шум. К нам никто еще не обратился. Возможно это типографский брак или человеческий фактор. Трагедию делать не надо из этого. Если такая ситуация произошла, то надо просто подойти к нам, и мы заменим учебник", — прокомментировала Сухаева.
Специалист также отметила, что если учебник с браком находится в отдельных районах страны, то они готовы будут заменить его и выслать по почте.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Informburo.kz
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