Натравившую на прохожего ротвейлера осудили в Караганде

Судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Гулнар Дегенова пришла к выводу, что хозяйка ротвейлера умышленно натравила животное на Романа Корнейчука, из хулиганских побуждений, демонстрируя свое превосходство и неуважение к обществу.

Как выяснилось в суде, хозяйка собаки была нетрезвой. Она рассказала, что 14 июля в 20 часов ребенок, шедший впереди своих родителей по улице Строительная, испугался шедшей навстречу собаки и побежал к родителям. С ее слов, мужчина первый ударил собаку кулаком по морде со словами «убери собаку». Она заверила, что ротвейлер по кличке Ванька не агрессивный и не набросился бы на семью первым.



