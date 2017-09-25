В подпольном цехе Алматы подделывали iPhone
25 сентября 2017, 15:54
Отличить подделку от оригинала без вскрытия невозможно.
В южной столице на территории торгового центра "Аэровокзал" выявлен подпольный цех в котором собирали и упаковывали поддельные смартфоны iPhone, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета госдоходов МФ РК.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане, которые занимались изготовлением и реализацией контрафактной продукции казахстанцам из других регионов страны. Также подделки продавали и в алматинском торговом доме «ЦУМ». В ходе операции были обнаружены более 30-ти готовых телефонов iPhone разных моделей", - говорится в сообщении.
В департаменте отмечают, что отличить подделку от оригинала без вскрытия невозможно. При сборке использовалась оригинальная материнская плата, а другие части телефона собирались из дешевых неоригинальных комплектующих.
Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РК ("Незаконное использование чужого товарного знака"). После предварительного расследования дело будет направлено в суд.
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