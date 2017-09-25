Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В подпольном цехе Алматы подделывали iPhone

25 сентября 2017, 15:54

Отличить подделку от оригинала без вскрытия невозможно.

В южной столице на территории торгового центра "Аэровокзал" выявлен подпольный цех в котором собирали и упаковывали поддельные смартфоны iPhone, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Департамента государственных доходов по городу Алматы Комитета госдоходов МФ РК.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане, которые занимались изготовлением и реализацией контрафактной продукции казахстанцам из других регионов страны. Также подделки продавали и в алматинском торговом доме «ЦУМ». В ходе операции были обнаружены более 30-ти готовых телефонов iPhone разных моделей", - говорится в сообщении.



В департаменте отмечают, что отличить подделку от оригинала без вскрытия невозможно. При сборке использовалась оригинальная материнская плата, а другие части телефона собирались из дешевых неоригинальных комплектующих.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РК ("Незаконное использование чужого товарного знака"). После предварительного расследования дело будет направлено в суд.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...