Кроссовер KIA Stonic перейдёт на электричество
25 сентября 2017, 16:00
В ближайшие годы южнокорейская компания KIA Motors Corporation планирует вывести на мировой рынок электрическую модификацию нового компактного кроссовера KIA Stonic.
Об этом сообщает популярный ресурс Auto Express, работникам которого удалось пообщаться на эту тему с Артуром Мартинсом, человеком, занимающим руководящий пост европейского подразделения автогиганта.
Издание отмечает, что после старта продаж новой модели KIA Stonic компания планирует предложить гибридную версию кросса, а чуть позже предложить клиентам полностью электрический автомобиль. Обе «зелёные» вариации новинки позволят значительно сократить выброс вредных веществ в атмосферу планеты.
Официально характеристики гибридного и электрического «проходимца» KIA Stonic пока не раскрываются. Предположительно, гибридный кросс получит силовую установку, которая будет работать по аналогии с технологией SHVS от японского бренда Suzuki – сохранять энергию в аккумуляторных батареях для работы системы кондиционирования и радио в пробках при заглушенном моторе, а также слегка улучшать динамику автомобиля.
Что касается электрокара KIA Stonic. Выход этого авто намечен на 2020 год. Повторимся, что никаких данных о такой модели сейчас нет. Любопытно отметить тот факт, что ранее представители южнокорейского бренда отрицали возможность выпуска электрической версии модели KIA Stonic.
Via livecars
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