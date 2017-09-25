Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Кроссовер KIA Stonic перейдёт на электричество

25 сентября 2017, 16:00

В ближайшие годы южнокорейская компания KIA Motors Corporation планирует вывести на мировой рынок электрическую модификацию нового компактного кроссовера KIA Stonic.

Об этом сообщает популярный ресурс Auto Express, работникам которого удалось пообщаться на эту тему с Артуром Мартинсом, человеком, занимающим руководящий пост европейского подразделения автогиганта.

Издание отмечает, что после старта продаж новой модели KIA Stonic компания планирует предложить гибридную версию кросса, а чуть позже предложить клиентам полностью электрический автомобиль. Обе «зелёные» вариации новинки позволят значительно сократить выброс вредных веществ в атмосферу планеты.



Официально характеристики гибридного и электрического «проходимца» KIA Stonic пока не раскрываются. Предположительно, гибридный кросс получит силовую установку, которая будет работать по аналогии с технологией SHVS от японского бренда Suzuki – сохранять энергию в аккумуляторных батареях для работы системы кондиционирования и радио в пробках при заглушенном моторе, а также слегка улучшать динамику автомобиля.



Что касается электрокара KIA Stonic. Выход этого авто намечен на 2020 год. Повторимся, что никаких данных о такой модели сейчас нет. Любопытно отметить тот факт, что ранее представители южнокорейского бренда отрицали возможность выпуска электрической версии модели KIA Stonic.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...