Кроссовер KIA Stonic перейдёт на электричество

Об этом сообщает популярный ресурс Auto Express, работникам которого удалось пообщаться на эту тему с Артуром Мартинсом, человеком, занимающим руководящий пост европейского подразделения автогиганта.





Издание отмечает, что после старта продаж новой модели KIA Stonic компания планирует предложить гибридную версию кросса, а чуть позже предложить клиентам полностью электрический автомобиль. Обе «зелёные» вариации новинки позволят значительно сократить выброс вредных веществ в атмосферу планеты.









Официально характеристики гибридного и электрического «проходимца» KIA Stonic пока не раскрываются. Предположительно, гибридный кросс получит силовую установку, которая будет работать по аналогии с технологией SHVS от японского бренда Suzuki – сохранять энергию в аккумуляторных батареях для работы системы кондиционирования и радио в пробках при заглушенном моторе, а также слегка улучшать динамику автомобиля.









Что касается электрокара KIA Stonic. Выход этого авто намечен на 2020 год. Повторимся, что никаких данных о такой модели сейчас нет. Любопытно отметить тот факт, что ранее представители южнокорейского бренда отрицали возможность выпуска электрической версии модели KIA Stonic.



