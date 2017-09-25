В Приозерске ограбили ломбард на 12 миллионов тенге
25 сентября 2017, 16:09
Злоумышленников задержали в городе Капшагай.
В Приозерске молодые люди ограбили ломбард, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
В сообщении отмечается, что 23 сентября в дежурную часть ОВД с заявлением обратилась 27-летняя женщина – директор одного из ломбардов города. По ее словам, неизвестные, перепилив металлическую решетку и разбив оконное стекло, из помещения ломбарда похитили сейф с золотыми изделиями и деньгами на общую сумму более 12 миллионов тенге.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в Алматинской области в городе Капшагай. Парни в возрасте 25-26 лет оказались жителями Приозерска. Они признались в совершении преступления. Вещественные доказательства – сейф, золотые изделия, а также орудие преступления – гидравлический нож, были изъяты", - сообщили в областном ДВД.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Фото: i.onthe.io
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879765-1b7d60ea54fbf502e4a7bb1854920131
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...