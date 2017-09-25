В Приозерске ограбили ломбард на 12 миллионов тенге

В Приозерске молодые люди ограбили ломбард , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.





В сообщении отмечается, что 23 сентября в дежурную часть ОВД с заявлением обратилась 27-летняя женщина – директор одного из ломбардов города. По ее словам, неизвестные, перепилив металлическую решетку и разбив оконное стекло, из помещения ломбарда похитили сейф с золотыми изделиями и деньгами на общую сумму более 12 миллионов тенге.





"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны в Алматинской области в городе Капшагай. Парни в возрасте 25-26 лет оказались жителями Приозерска. Они признались в совершении преступления. Вещественные доказательства – сейф, золотые изделия, а также орудие преступления – гидравлический нож, были изъяты", - сообщили в областном ДВД.





Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.



