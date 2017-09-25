Мужчина облился бензином и поджег себя в Жанаозене
25 сентября 2017, 16:16
Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Житель Жанаозена 1977 года рождения получил термический ожог, облившись бензином. Пострадавший находится в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы (МОБ) на искусственной вентиляции легких.
Нигде не работающий 40-летний мужчина, со слов очевидцев, облил себя бензином и поджег. В течение пяти дней пострадавший находился в Жанаозенской центральной больнице. Затем бригадой врачей санитарной авиации был доставлен в реанимационное отделение МОБ.
"При поступление состояние было тяжелым. Возможно, имела место попытка суицида, он находился в алкогольном опьянении. Общая площадь ожоговых ран — 55 процентов, глубоких ран — 35 процентов. Находится в лечебно-ожоговой кровати в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние остается тяжелым, обусловленное обширной ожоговой раной тела, ожогами дыхательных путей. Проводится перевязка, пациент получает антибиотикотерапию, коррекцию показателей крови. К нему применен медикаментозный сон. Улучшение может наступить не ранее чем через три-четыре недели. Прогноз для жизни сомнительный, могут отказать печень и почки", - рассказал Жансерик Шаухымбердиев, заведующий отделением травматологии и ортопедии.
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