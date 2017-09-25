Неизвестные убили председателя правления "Киевоблэнерго"

Неизвестные напали на председателя правления компании "Киевоблэнерго" в селе Белогородка Киевской области, нанесли ему и его жене телесные повреждения, мужчина от полученных травм скончался, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции Украины,

"Двадцать четвертого сентября около 20.00 (совпадает с мск) в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные лица напали на дом председателя правления АО "Киевоблэнерго". Злоумышленники нанесли телесные повреждения хозяину и его жене. От полученных травм мужчина скончался", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, группа неизвестных проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену, а после начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф, заявили в ведомстве.



