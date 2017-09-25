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Для казахстанцев семья превыше любви - исследование

25 сентября 2017, 16:23

Среди других приоритетов - «здоровье» (57,5%), «дружба» (32%), «благополучная жизнь» (15,8%) и «любовь» (15,5%).

В Казахстане для большинства молодых граждан наибольшую ценность в жизни имеет семья, наименьшую - любовь, сообщает МИА «Казинформ».

«Молодежи свойственно мечтать. И это хорошо. Кто-то мечтает избавить человечество от неизлечимых болезней, кто-то изобрести энергетическую установку на новом виде топлива, кто-то построить бизнес-империю. А кто-то просто мечтает попасть в загробный мир и ради этого готов сеять смерть и страдания другим», - заявил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев на международном форуме молодежи.

«Поэтому сделайте правильный выбор. Стремитесь жить, мечтать, занимайтесь полезным делом. Рассчитывайте на свои знания, умения, волю», - призвал он.

Согласно данным социалогических исследований, которые привел министр, для большинства молодых казахстанцев наибольшую ценность в жизни имеет семья (82,4%). Среди других приоритетов - «здоровье» (57,5%), «дружба» (32%), «благополучная жизнь» (15,8%) и «любовь» (15,5%).

Фото: Native English School




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