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Турция пригрозила прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана

25 сентября 2017, 16:25

В Иракском Курдистане в понедельник проходит референдум о независимости.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым не исключил прекращения транзита нефти из Курдской автономии Ирака в связи с проходящим там референдумом о независимости, передает РИА Новости.

В Иракском Курдистане в понедельник проходит референдум о независимости. Против референдума категорически выступает Багдад и многие страны мира. Накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, кроме того, Иран закрыл свое небо для авиасообщения с автономией. Официальный Багдад потребовал от иностранных держав передать под его контроль все пограничные переходы Курдистана и вести все нефтяные сделки только с Багдадом.

"Когда на кону стоит вопрос национальной безопасности, экономические потери в 300-500 миллионов долларов – это не та проблема, из-за которой такая экономически сильная страна, как Турция, может пренебречь своей национальной безопасностью", — сказал Йылдырым в эфире телеканала NTV, отвечая на вопрос о возможности транзита прекращения транзита нефти из Курдской автономии Ирака через территорию Турции.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

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