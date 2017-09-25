В Алматы проверят горожан, сдающих свои квартиры и дома в аренду

В Алматы со 2 октября начнут проверят горожан, которые сдают в аренду свои квартиры и дома, на предмет регистрации в налоговых органах , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Управления госдоходов по Медеускому району города.





В управлении отметили, что проверку планировали начать с 25 сентября. Однако потом начало проверки перенесли на 2 октября. Это произошло из-за того, что увеличилось количество желающих самостоятельно устранить нарушения по регистрации в налоговых органах. Только за последние два дня в Медеуском районе города самостоятельно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) пожелали 25 человек.





"Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя достаточно обратиться в центры обслуживания населения (ЦОН) с удостоверением личности. Регистрация проводится бесплатно. При наличии сведений о лицах, незаконно сдающих в аренду имущество, просим обращаться по телефону доверия 272-11-34, 267-71-70. Каждое обращение будет рассмотрено, конфиденциальность гарантируется", - добавили в управлении.



