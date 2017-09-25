В Алматы проверят горожан, сдающих свои квартиры и дома в аренду
25 сентября 2017, 16:27
Начало проверки перенесли с 25 сентября на 2 октября.
В Алматы со 2 октября начнут проверят горожан, которые сдают в аренду свои квартиры и дома, на предмет регистрации в налоговых органах, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Управления госдоходов по Медеускому району города.
В управлении отметили, что проверку планировали начать с 25 сентября. Однако потом начало проверки перенесли на 2 октября. Это произошло из-за того, что увеличилось количество желающих самостоятельно устранить нарушения по регистрации в налоговых органах. Только за последние два дня в Медеуском районе города самостоятельно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) пожелали 25 человек.
"Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя достаточно обратиться в центры обслуживания населения (ЦОН) с удостоверением личности. Регистрация проводится бесплатно. При наличии сведений о лицах, незаконно сдающих в аренду имущество, просим обращаться по телефону доверия 272-11-34, 267-71-70. Каждое обращение будет рассмотрено, конфиденциальность гарантируется", - добавили в управлении.
Фото: Управление госдоходов по Медеускому району Алматы
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879774-69787f4a1e958f5c2e4bff6c383a0e40
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...