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В Алматы проверят горожан, сдающих свои квартиры и дома в аренду

25 сентября 2017, 16:27

Начало проверки перенесли с 25 сентября на 2 октября.

В Алматы со 2 октября начнут проверят горожан, которые сдают в аренду свои квартиры и дома, на предмет регистрации в налоговых органах, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Управления госдоходов по Медеускому району города.

В управлении отметили, что проверку планировали начать с 25 сентября. Однако потом начало проверки перенесли на 2 октября. Это произошло из-за того, что увеличилось количество желающих самостоятельно устранить нарушения по регистрации в налоговых органах. Только за последние два дня в Медеуском районе города самостоятельно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) пожелали 25 человек.

"Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя достаточно обратиться в центры обслуживания населения (ЦОН) с удостоверением личности. Регистрация проводится бесплатно. При наличии сведений о лицах, незаконно сдающих в аренду имущество, просим обращаться по телефону доверия 272-11-34, 267-71-70. Каждое обращение будет рассмотрено, конфиденциальность гарантируется", - добавили в управлении.

Фото: Управление госдоходов по Медеускому району Алматы

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