Путин проинформировал Назарбаева об усилиях России по урегулированию конфликта в Сирии
25 сентября 2017, 16:32
Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса.
Нурсултан Назарбаев переговорил по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
Президент России поздравил Президента Казахстана с успешным проведением шестой Международной встречи по Сирии в Астане, состоявшейся 14-15 сентября 2017 года.
Также Владимир Путин проинформировал Нурсултана Назарбаева об усилиях Российской Федерации по урегулированию конфликта в Сирии. Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса.
Кроме того, Президенты рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.
Лидеры двух стран договорились продолжить регулярный диалог по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Фото: Novoye Vremya
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