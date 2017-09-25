Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Путин проинформировал Назарбаева об усилиях России по урегулированию конфликта в Сирии

25 сентября 2017, 16:32

Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса.

Нурсултан Назарбаев переговорил по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Президент России поздравил Президента Казахстана с успешным проведением шестой Международной встречи по Сирии в Астане, состоявшейся 14-15 сентября 2017 года.

Также Владимир Путин проинформировал Нурсултана Назарбаева об усилиях Российской Федерации по урегулированию конфликта в Сирии. Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса.

Кроме того, Президенты рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.

Лидеры двух стран договорились продолжить регулярный диалог по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Фото: Novoye Vremya

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...