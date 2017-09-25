Путин проинформировал Назарбаева об усилиях России по урегулированию конфликта в Сирии

Нурсултан Назарбаев переговорил по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.





В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.





Президент России поздравил Президента Казахстана с успешным проведением шестой Международной встречи по Сирии в Астане, состоявшейся 14-15 сентября 2017 года.





Также Владимир Путин проинформировал Нурсултана Назарбаева об усилиях Российской Федерации по урегулированию конфликта в Сирии. Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса.





Кроме того, Президенты рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.





Лидеры двух стран договорились продолжить регулярный диалог по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия.





Разговор состоялся по инициативе российской стороны.



