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Источник: Великобритания должна заплатить ЕС за свой выход €52 млрд

25 сентября 2017, 16:36

Именно такая сумма необходима, чтобы покрыть все финансовые обязательства, которые страна взяла на себя по действующим европейским программам.

Великобритания в рамках процесса выхода из ЕС (Brexit) должна выплатить Евросоюзу €52 млрд, чтобы покрыть все добровольно принятые ранее на себя финансовые обязательства по действующим европейским программам.

Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник в Брюсселе в преддверии открывающегося здесь в понедельник четвертого раунда переговоров об условиях выхода из состава сообщества.

"Объем финансовых обязательств Великобритании на реализацию ключевых общеевропейских программ в соответствии с действующим рамочным многолетним бюджетом сообщества [на 2014-2020 годы] составляет €52 млрд", - отметил он.

Денис Дубровин
Фото с сайта a-tv.md

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