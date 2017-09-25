Источник: Великобритания должна заплатить ЕС за свой выход €52 млрд
25 сентября 2017, 16:36
Именно такая сумма необходима, чтобы покрыть все финансовые обязательства, которые страна взяла на себя по действующим европейским программам.
Великобритания в рамках процесса выхода из ЕС (Brexit) должна выплатить Евросоюзу €52 млрд, чтобы покрыть все добровольно принятые ранее на себя финансовые обязательства по действующим европейским программам.
Об этом сообщил ТАСС европейский дипломатический источник в Брюсселе в преддверии открывающегося здесь в понедельник четвертого раунда переговоров об условиях выхода из состава сообщества.
"Объем финансовых обязательств Великобритании на реализацию ключевых общеевропейских программ в соответствии с действующим рамочным многолетним бюджетом сообщества [на 2014-2020 годы] составляет €52 млрд", - отметил он.
Денис Дубровин
Фото с сайта a-tv.md
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879777-2f815cd64f09db6d8b1a092d073a4d26
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...