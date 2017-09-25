В Алматы женщина пострадала от укуса крысы
25 сентября 2017, 16:38
На данный момент они проходит лечение и получает уколы от бешенства.
С 25 сентября в Алматы начались мероприятия второго осеннего тура по сплошной дератизации в целях предупреждения распространения зоонозных и особо опасных инфекционных заболеваний среди населения города. Об этом сообщили в "Центре Дезинфекции по городу Алматы", передает Zakon.kz.
Мероприятия начались на неделю раньше из-за агрессивного поведения грызунов - участились случаи нападения крыс на людей. В центр обратилась женщина и сообщила о том, что ночью крыса укусила ее прямо в постели. На данный момент она проходит лечение и получает уколы от бешенства. Специалисты посетовали, что не все жильцы частных домов запускают дезинсекторов во дворы для обработки. Тем самым, снижается эффективность дератизации.
Грызуны всё время живут рядом с человеком и являются переносчиками особо опасных для людей заболеваний. Больше 50 видов грызунов являются источниками очагов инфекционных заболеваний, а укусы некоторых видов могут быть смертельно опасны для человека и домашних животных.
Обработка производится силами и средствами филиала РГП на ПХВ "Центра дезинфекции по городу Алматы" - руководитель Бекбосынов Е.А.
Мероприятия будут проводиться до 26 октября. Для охвата территории города организовано восемь мобильных дератизационных бригад в количестве 60 человек во главе с врачами-эпидемиологами. Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок (родентицид) и препаратом "Бромадиалон", разрешенным к применению в РК.
Второй осенний тур по сплошной дератизации будет проходить на территории секторов частного домовладения, а также на открытых и закрытых биотопах селитебной зоны города общей площадью более 47 000 га. Позднее обработке подвергнутся подвалы многоквартирных домов.
Фото: liter.kz.
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