В Карагандинской области состоялась выставка по переходу казахского языка на латинский алфавит
25 сентября 2017, 16:40
С докладами по истории использования казахского языка в латинской графике до 1929 года выступила представитель областного архива Жазира Акижанова.
Академией «Болашақ» проведена историко-документальная выставка по документам 20-30 годов ХХ века на латинской графике из фондов Государственного архива Карагандинской области.
На выставке были представлены документы, газеты и журналы, напечатанные на латинице в прошлом веке, также организован отдельный уголок, посвященный проекту «Рухани жаңғыру».
Выставка вызвала большой интерес, как у студентов, так и у представителей профессорско-преподавательского состава Академии «Болашақ».
С докладами по истории использования казахского языка в латинской графике до 1929 года выступила представитель областного архива Жазира Акижанова.
Также обширные разъяснения и ответы на вопросы по данной тематике в ходе мероприятия даны профессором Академии «Болашақ», кандидатом филологических наук Курмангазы Сембиевым и кандидат юридических наук Елеужаном Серимовым.
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