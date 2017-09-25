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В Карагандинской области состоялась выставка по переходу казахского языка на латинский алфавит

25 сентября 2017, 16:40

С докладами по истории использования казахского языка в латинской графике до 1929 года выступила представитель областного архива Жазира Акижанова.

Академией «Болашақ» проведена историко-документальная выставка по документам 20-30 годов ХХ века на латинской графике из фондов Государственного архива Карагандинской области.

На выставке были представлены документы, газеты и журналы, напечатанные на латинице в прошлом веке, также организован отдельный уголок, посвященный проекту «Рухани жаңғыру».

Выставка вызвала большой интерес, как у студентов, так и у представителей профессорско-преподавательского состава Академии «Болашақ».

С докладами по истории использования казахского языка в латинской графике до 1929 года выступила представитель областного архива Жазира Акижанова.

Также обширные разъяснения и ответы на вопросы по данной тематике в ходе мероприятия даны профессором Академии «Болашақ», кандидатом филологических наук Курмангазы Сембиевым и кандидат юридических наук Елеужаном Серимовым.






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