Видео драки между рефери и тренером по боксу набирает популярность в Сети

25 сентября 2017, 16:47

Представитель КФБ и координатор соревнований в Казахстане Б. Абдрахманов обещали провести тщательное расследование инцидента.

Видео драки между рефери и тренером по боксу набирает популярность в Сети, передает Zakon.kz.


"Забавное видео с Кубка федерации бокса Казахстана. Похоже, что тренер из Астаны, недовольный результатами судейства, пытался вместе со своим боксером избить рефери. Они забыли, что Бокс - это спорт джентльменов))", - написал в своем аккаунте в Facebook Rakhim Oshakbayev.

По информации Sputnik Казахстан, представитель КФБ и координатор соревнований в Казахстане Болат Абдрахманов обещали провести тщательное расследование инцидента.

"И тренер, и спортсмен будут дисквалифицированы, — сообщил он. — На какой именно срок их отстранят от соревнований, решат тренерский совет и бюро исполнительного комитета".

Рефери, в свою очередь, заявил, что понимает негодование тренера, однако не считает возможным оставить такой поступок безнаказанным.




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