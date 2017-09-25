Представитель КФБ и координатор соревнований в Казахстане Б. Абдрахманов обещали провести тщательное расследование инцидента.

Видео драки между рефери и тренером по боксу набирает популярность в Сети , передает , передает Zakon.kz













По информации Sputnik Казахстан , представитель КФБ и координатор соревнований в Казахстане Болат Абдрахманов обещали провести тщательное расследование инцидента.





"И тренер, и спортсмен будут дисквалифицированы, — сообщил он. — На какой именно срок их отстранят от соревнований, решат тренерский совет и бюро исполнительного комитета".

Рефери, в свою очередь, заявил, что понимает негодование тренера, однако не считает возможным оставить такой поступок безнаказанным.







"Забавное видео с Кубка федерации бокса Казахстана. Похоже, что тренер из Астаны, недовольный результатами судейства, пытался вместе со своим боксером избить рефери. Они забыли, что Бокс - это спорт джентльменов))", - написал в своем аккаунте в Facebook Rakhim Oshakbayev.