Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Полицейские Великобритании перекрыли трассу из-за оторванной человеческой руки

25 сентября 2017, 16:52

Позвонивший в полицию водитель сообщил, что не знает, откуда взялась эта конечность, но выглядит она весьма реалистично.

Дорожная полиция Великобритании была вынуждена перекрыть трассу рядом с городом Мидлсбро из-за ужасной находки — оторванной руки, валявшейся на обочине, пишет Life.ru.

Позвонивший в полицию водитель сообщил, что не знает, откуда взялась эта конечность, но выглядит она весьма реалистично.

Приехавшие на вызов офицеры перекрыли трассу и изучили страшную находку повнимательнее. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что оторванная конечность сделана из резины. Полицейские разместили фотографию руки на своей странице в "Фейсбуке" и собрали множество одобрительных и остроумных комментариев.

Татьяна Кондратьева
Фото с сайта facebook.com

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...