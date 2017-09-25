Полицейские Великобритании перекрыли трассу из-за оторванной человеческой руки
25 сентября 2017, 16:52
Позвонивший в полицию водитель сообщил, что не знает, откуда взялась эта конечность, но выглядит она весьма реалистично.
Дорожная полиция Великобритании была вынуждена перекрыть трассу рядом с городом Мидлсбро из-за ужасной находки — оторванной руки, валявшейся на обочине, пишет Life.ru.
Позвонивший в полицию водитель сообщил, что не знает, откуда взялась эта конечность, но выглядит она весьма реалистично.
Приехавшие на вызов офицеры перекрыли трассу и изучили страшную находку повнимательнее. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что оторванная конечность сделана из резины. Полицейские разместили фотографию руки на своей странице в "Фейсбуке" и собрали множество одобрительных и остроумных комментариев.
Татьяна Кондратьева
Фото с сайта facebook.com
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