Полицейские Великобритании перекрыли трассу из-за оторванной человеческой руки

Позвонивший в полицию водитель сообщил, что не знает, откуда взялась эта конечность, но выглядит она весьма реалистично.

Дорожная полиция Великобритании была вынуждена перекрыть трассу рядом с городом Мидлсбро из-за ужасной находки — оторванной руки, валявшейся на обочине, пишет пишет Life.ru





Позвонивший в полицию водитель сообщил, что не знает, откуда взялась эта конечность, но выглядит она весьма реалистично.





Приехавшие на вызов офицеры перекрыли трассу и изучили страшную находку повнимательнее. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что оторванная конечность сделана из резины. Полицейские разместили фотографию руки на своей странице в "Фейсбуке" и собрали множество одобрительных и остроумных комментариев.





Татьяна Кондратьева