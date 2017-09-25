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Глава отделения «Казкома» уволен за проступок сотрудника

25 сентября 2017, 16:56

Документы клиентов "Казкома" оказались на свалке.

Сотрудник одного из столичных отделений «Казкома» прославился на весь интернет тем, что оставил возле обычного мусорного бака архивные служебные документы, а его руководитель уже уволен, сообщает МИА «Казинформ».

О небрежном отношении к внутренней документации стало известно после публикации в Facebook наблюдательного жителя Астаны, увидевшего возле мусорного бака ящик с документами, среди которых были копии удостоверения личности клиентов, бланки договоров и прочее.







В пресс-службе банка пояснили, что этот случай единичный и причиной послужил человеческий фактор.

«Сейчас коробка с архивными документами уже возвращена в банк и передана на уничтожение, идет служебное расследование. Все виновные понесут наказание, согласно внутренним нормативам банка и законодательству РК. Глава отделения, где произошел инцидент, уже уволен. Банк приносит извинения своим клиентам и просит не делать негативных выводов из этого случая. Банк усилит меры по сохранности и защите всех конфиденциальных данных своих контрагентов», - сообщили в пресс-службе «Казкома».

Фото: Facebook / Тимур Асылханов





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