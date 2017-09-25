Названы самые дорогие автомобильные бренды в мире в 2017 году
25 сентября 2017, 17:04
В общий опубликованный список вошло 15 автомобильных марок, лучшей из которых, по-прежнему, является японский автогигант Toyota.
Стоит отметить, что места автомобильных брендов в общем рейтинге распределились практически так же, как и в 2016 году. Как уже отмечалось, самый дорогой автомобильный бренд в мире в 2017 году – это японская компания Toyota.
Согласно данным агентства, стоимость японского автогиганта составляет 50 ,291 миллиарда долларов. Это на 6 процентов меньше, чем годом ранее. Причём стоит отметить, что в общем рейтинге топ-100 самых дорогих брендов в мире в 2017 году компания Toyota опустилась с пятой на седьмую позицию.
Вторая строчка рейтинга топ самых дорогих автомобильных брендов в мире в 2017 году досталась немецкой премиальной марке Mercedes-Benz (47,829 миллиарда долларов, +10%). Третье место удерживает баварскому бренду BMW (41,521 миллиарда долларов, 0%).
Помимо этого, в топ-5 самых дорогих автомобильных брендов в мире в 2017 году также вошли Honda (22,696 миллиарда долларов, +3%) и Ford (13,643 миллиарда долларов, +5%).
Самые дорогие автомобильные бренды в мире в 2017 году:
Toyota — 50 ,291 миллиарда долларов (-6%)
Mercedes-Benz — 47,829 миллиарда долларов (+10%)
BMW — 41,521 миллиарда долларов (0%)
Honda — 22,696 миллиарда долларов (+3%)
Ford — 13,643 миллиарда долларов (+5%)
Hyundai — 13,193 миллиарда долларов (+5%)
Audi — 12,023 миллиарда долларов (+2%)
Nissan — 11,534 миллиарда долларов (+4%)
Volkswagen — 11,522 миллиарда долларов (+1%)
Porsche — 10,129 миллиарда долларов (+6%)
Kia — 6,681 миллиарда долларов (+6%)
Land Rover — 6,095 миллиарда долларов (+7%)
Mini — 5,114 миллиарда долларов (+3%)
Ferrari — 4,876 миллиарда долларов (New)
Tesla — 4,009 миллиарда долларов (0%)
Что касается общего рейтинга топ-100 самых дорогих брендов в мире в 2017 году. На первом месте — Apple (184,154 миллиарда долларов, +3%). Вторую и третью строчку рейтинга занимают Google (141,703 миллиарда долларов, +6%) и Microsoft (79,999 миллиарда долларов, +10%).
Via livecars
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