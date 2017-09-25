Министерство энергетики прокомментировало ситуацию на рынке нефтепродуктов Казахстана
25 сентября 2017, 17:10
Эйр Астане стоит консультироваться перед громкими заявлениями.
Вице-министр энергетики РК Асет Магауов прокомментировал заявление авиакомпании "Эйр Астана" о том, что критическая ситуация с топливом ставит под угрозу регулярное авиасообщение в Казахстане.
"От "Эйр Астаны" были заявления, что на Шымкентском заводе будет капитальный ремонт. Мы считаем, "Эйр Астана" перед тем, как такие громкие заявления делать, могли бы с нами проконсультироваться, тем более у нас очень прямой контакт. Любой проблемный вопрос мы с ними всегда обсуждаем. Никаких капремонтов, которые повлияют на остановку завода, не предполагается", — сказал Магауов на пресс-конференции.
По его информации, в рамках весеннего капитального ремонта на заводе все установки были модернизированы.
"После того, как закончится посевная кампания, одна из установок будет на Шымкентском заводе модернизирована — установка гидроочистки дизельного топлива. Это никак не повлияет на объемы производства керосина, бензина. В рамках небольшой остановки будет ее модернизация проведена, и уже зимнее дизельное топливо также будет соответствовать стандартам К4, К5. Мы оцениваем ситуацию по рынку нефтепродуктов как благоприятную", — заключил вице-министр.
Как ранее сообщила национальная авиакомпания "Эйр Астана", критическая ситуация с топливом ставит под угрозу регулярное авиасообщение в Казахстане. По словам авиаперевозчика, из-за прекращения поставок авиакеросина из России и предстоящей приостановки Шымкентского нефтеперерабатывающего завода регулярное авиасообщение в РК находится под угрозой срыва.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Vласть
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879786-8846342b667358f57cc6f805ba0b38fd
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...