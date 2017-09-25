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В Кыргызстане в ИВС повесилась женщина, задержанная за убийство своего новорожденного сына

25 сентября 2017, 17:33

Женщина выбросила труп младенца в мусорку.

В ИВС повесилась женщина, задержанная за убийство своего новорожденного ребенка, которого она выбросила в мусорный бак. Об этом 25 сентября АКИpress сообщили источники.

Как стало известно, суицид произошел 23 сентября в изоляторе временного содержания ГУВД города Бишкек.

Утром 14 сентября в дежурную часть Ленинского УВД поступил звонок, что на одной из столичных улиц в мусорном баке был обнаружен труп новорожденного ребенка мужского пола с признаками насильственной смерти.

Сотрудники милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали уроженку Нарынской области 30-летнюю М.М.

По данному факту следственный отдел УВД Ленинского района возбудил уголовное дело по статье 100 (убийство матерью новорожденного ребенка) Уголовного кодекса. Были назначены ряд судебный экспертиз.

Фото с сайта akipress.org

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