В Кыргызстане в ИВС повесилась женщина, задержанная за убийство своего новорожденного сына
25 сентября 2017, 17:33
Женщина выбросила труп младенца в мусорку.
В ИВС повесилась женщина, задержанная за убийство своего новорожденного ребенка, которого она выбросила в мусорный бак. Об этом 25 сентября АКИpress сообщили источники.
Как стало известно, суицид произошел 23 сентября в изоляторе временного содержания ГУВД города Бишкек.
Утром 14 сентября в дежурную часть Ленинского УВД поступил звонок, что на одной из столичных улиц в мусорном баке был обнаружен труп новорожденного ребенка мужского пола с признаками насильственной смерти.
Сотрудники милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали уроженку Нарынской области 30-летнюю М.М.
По данному факту следственный отдел УВД Ленинского района возбудил уголовное дело по статье 100 (убийство матерью новорожденного ребенка) Уголовного кодекса. Были назначены ряд судебный экспертиз.
Фото с сайта akipress.org
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