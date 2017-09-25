Глава управления ГАСК задержан при получении взятки в Петропавловске
25 сентября 2017, 17:36
В настоящее время по делу проводятся следственные действия.
В Петропавловске при получении взятки в размере 1,5 тысячи долларов США был задержан руководитель управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования, сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.
В конце прошлой недели в социальных сетях Петропавловска появилось снятое очевидцами видео с задержанием известного чиновника от архитектуры Валерия Затая в районе торгового дома "Пирамида". Позже прокуратура области официально прокомментировала задержание.
По данным надзорного органа, 21 сентября процессуальным прокурором прокуратуры области начато осуществление надзора за ходом расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО" Валерия Затая, который подозревается в получении взятки.
"20 сентября 2017 года Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование по части 2 статьи 366 УК РК (получение взятки лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие)). По результатам негласных следственных действий 21 сентября Затай В.А. был задержан при получении денежных средств в размере 1 тысячи 500 долларов США", — проинформировали в прокуратуре.
Валерий Затай был назначен руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области в мае этого года. До этого он занимал должности главного архитектора города и области. Так, с 2009 по май 2017 года возглавлял управление архитектуры и градостроительства Северо-Казахстанской области.
К слову, задержание Валерия Затая по подозрению в получении взятки ничуть не удивило горожан, ведь в бытность его главным архитектором города и региона было распродано немало городских земель, в том числе скверов, газонов и клумб, которые беспорядочно застраивались, а часть из них после возмущения горожан была возвращена в собственность города в судебном порядке.
Источник: Sputnik Казахстан
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