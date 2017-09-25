Глава управления ГАСК задержан при получении взятки в Петропавловске

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

В Петропавловске при получении взятки в размере 1,5 тысячи долларов США был задержан руководитель управления архитектурно-строительного контроля и лицензирования, сообщили в прокуратуре Северо-Казахстанской области.





В конце прошлой недели в социальных сетях Петропавловска появилось снятое очевидцами видео с задержанием известного чиновника от архитектуры Валерия Затая в районе торгового дома "Пирамида". Позже прокуратура области официально прокомментировала задержание.







