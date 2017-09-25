Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

80% казахстанцев за прошедший год не давали взятки

25 сентября 2017, 17:58

Внедрение институтов общественного контроля положительным образом складываются на состоянии коррупции в целом.

Заместитель Председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на встрече с представителями Республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный медиа-центр» озвучил результаты опроса Казахстанского института стратегических исследований, согласно которого 80% респондентов за последний год не приходилось давать взяток, передает Zakon.kz

По словам спикера Агентства, внедрение институтов общественного контроля, а также проводимые совместно мероприятия положительным образом складываются на состоянии коррупции в целом. Введенный в СпецЦОНах страны институт общественного омбудсмена позволил более чем 700 гражданам получить бесплатные качественные консультации по вопросам государственных услуг.

Председатель республиканского общественного объединения Толеген Байгулов, в свою очередь, поблагодарил руководство Агентства за оказываемую поддержку, а также за готовность принимать объективную критику и находить скорейшие пути решения проблем.

По итогам встречи, участниками принято решение о запуске проекта «Астана – адалдық алаңы», который нацелен на становление столицы, как города, свободного от коррупции.

Ожидается, что будет принят комплекс мер для повышения эффективности деятельности и минимизации коррупционных рисков по отношению к другим социально значимым объектам города, с распространением данного опыта и в других регионах страны.

Участники встречи также обсудили перспективы укрепления сотрудничества Агентства с представителями гражданского общества и дальнейшую реализацию антикоррупционных проектов.

Фото: www.pharm.reviews

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...