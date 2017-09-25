В Костанайской области за 2 недели поймали 100 нарушителей миграционного законодательства

По словам начальника управления миграционной службы ДВД Костанайской области Кайрата Дутпаева, уже в рамках ОПМ «Участок» полицейские проконсультировали 37 тысяч костанайцев. Одновременно в рамках разъяснительной работы стражи порядка ведут учет населения.





- Требования регистрации по месту жительства являются общемировой практикой. В Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания также всегда был предусмотрен законодательством. Институт регистрации не ограничивает право на свободное передвижение и соответствует международной практике. В той или иной форме учет населения ведется в большинстве государств, так как от этого зависит планирование экономической и социальной политики, - отметил Кайрат Тургаулович.





По словам начальника миграционной службы, основные изменения в законе о регистрации касаются граждан, решивших поменять адрес своего проживания.

Срок проживания граждан без регистрации по месту жительства, временного пребывания (проживания) сокращен с 3-х месяцев до одного.





Временные жильцы (к примеру: гости, родственники, пребывающие временно) согласно подпункту 45) статьи 2 Закона «О жилищных отношениях» – это граждане, которым нанимателем (собственником жилища, членом жилищного кооператива) предоставлено право временного проживания в жилище без взимания с них платы за пользование жилищем по месту временного пребывания сроком до 1 (одного) месяца.

Однако, по истечению одного месяца для гражданина законодательством устанавливается обязанность зарегистрироваться по месту временного пребывания, независимо является он временным жильцом (т.е. пребывает в жилище без взимания оплаты за проживание) или не является временным жильцом (т.е. является нанимателем, арендатором жилья).





Это не касается временных жильцов, которые проживают, но не оплачивают проживание собственнику жилья. Понятие "временные жильцы" определено в статье второй Закона "О жилищных отношениях". Люди, которые приехали в гости временно, в срок до месяца, могут не регистрироваться.





В рамках нововведений в миграционном законодательстве в Правила регистрации внутренних мигрантов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан, в июне т.г. внесены соответствующие поправки, в части урегулирования порядка регистрации по месту временного пребывания (проживания), где определены категории граждан, не подлежащие временной регистрации: дети, не достигшие 16-летнего возраста; граждане, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающее их жизнедеятельность, находящиеся в лечебных учреждениях; лица, работающие вахтовым методом.





- На сегодня для регистрации необходимы следующие документы: согласие владельца жилья, его удостоверение личности (личное присутствие обязательно) и удостоверение личности регистрируемого. Также необходимо оплатить госпошлину, квитанцию об уплате предоставить при оформлении регистрации. Регистрация доступна в Центрах обслуживания населения по всему Казахстану. Процедура займёт от 10 до 20 минут. Сведения сразу же вносятся в информационную систему и в чип удостоверения личности при перемене адреса, - сказал полковник полиции.





По мнению Кайрата Тургауловича, регистрационные нормы позволят гражданам, не имеющим жилья, регистрироваться по месту временного проживания, что даст им доступ к социальным услугам. Также эта мера позволит вывести в правовое поле нелегальных арендодателей и вести учёт внутренней миграции.



