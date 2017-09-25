В Актобе внедряют концепцию «Smartcity»

Ход реализации в Актобе проекта «Smart city» рассмотрели на совещании в акимате Актюбинской области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, передает пресс-служба областного акима.





Выступая с докладом аким г.Актобе Ильяс Испанов отметил, что в основу концепции умного города «Ел Айна» заложено совершенствование инфраструктуры города и применение информационно-коммуникационных технологий. Проект планируется реализовать до 2020 года в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» по направлениямбезопасный город, «умное» жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина и электронный акимат.









- Система «Ел Айна» обеспечивает возможность централизованного сбора различной информации, касающейся жизнедеятельности города, ее оперативной обработки и предоставления результатов аппарату управления городом. В результате реализации данной концепции повысится уровень безопасности, появятся новые коммерческие и социальные программы для жителей города, а также инновационные сферы деятельности, способные привлечь инвестиции в развитие экономики Актобе, - уверен Ильяс Испанов.





В рамках концепции «умный город» уже реализуется ряд проектов. К примеру, в школах города внедрена информационная система образования «Білім Ал», создается центр управления ЖКХ, проводится энергоаудит всей системы уличного освещения, автобусы города были оснащены GPS –трекерами, что позволило запустить мобильное приложение «AktobeBus», с помощью которого пассажиры отслеживают общественный транспорт, могут выбрать оптимальный маршрут следования, экономя свое время.





В планах – оборудовать электронными терминалами общественный транспорт, объединить все квитанции за коммунальные услуги в единый платёжный документ, создать интеллектуальную транспортную систему, которая включает в себя «безопасные автобусы и такси», «умные остановки», «умные парковки», «умные светофоры», объединенные единым центром диспетчерской службы, а также создать социальной карты жителя Актобе.





Отметим, часть проектов планируется реализовать в рамках государственно-частного партнёрства.





По итогам совещания аким области озвучил ряд поручений.





- С самого начала реализации проекта все разрабатываемые в его рамках информационные системы должны быть интегрированы с другими базами данных, в том числе республиканскими, для своевременной актуализации. Это позволит эффективно расходовать средства. Согласно поручениям Главы государстватакже важно сотрудничать и перенимать опыт в сфере цифровизации и развития концепции «умный город» у других стран, таких как Южная Корея, Россия, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Завершая совещание,глава региона поручил рассмотреть возможность открытия в жилом массиве «Нур Актобе» филиала Центра «Халықтық кеңсе» по предоставлению всех видов государственных услуг, оказываемых городскимакиматом и коммунальными предприятиями.



