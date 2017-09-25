Президент поручил главе «Назарбаев Университет» продумать меры по поддержке молодых талантов
25 сентября 2017, 18:44
Елбасы особо акцентировал внимание на необходимости создания условий для дальнейшего развития казахстанской науки.
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи Елбасы особо акцентировал внимание на необходимости создания условий для дальнейшего развития казахстанской науки и поддержки молодых ученых.
- «Назарбаев Университет» стал известным в мире. Под вашим руководством было выпущено более 1000 студентов. Мы многого достигли в развитии университета. Однако необходимо продумать дальнейшие меры по поддержке молодых талантов, - сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил также, что на базе инфраструктуры «ЭКСПО-2017» открываются широкие возможности для молодых ученых по разработке и реализации различных стартап-проектов, особенно в области IT-технологий и развития «зеленой экономики».
В свою очередь Шигео Катсу поблагодарил Президента Казахстана за возможность обсудить перспективы развития «Назарбаев Университета» и научного потенциала страны в целом.
Фото: пресс-службы
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