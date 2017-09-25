Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Президент поручил главе «Назарбаев Университет» продумать меры по поддержке молодых талантов

25 сентября 2017, 18:44

Елбасы особо акцентировал внимание на необходимости создания условий для дальнейшего развития казахстанской науки.

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом АОО «Назарбаев Университет» Шигео Катсу, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Елбасы особо акцентировал внимание на необходимости создания условий для дальнейшего развития казахстанской науки и поддержки молодых ученых.

- «Назарбаев Университет» стал известным в мире. Под вашим руководством было выпущено более 1000 студентов. Мы многого достигли в развитии университета. Однако необходимо продумать дальнейшие меры по поддержке молодых талантов, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил также, что на базе инфраструктуры «ЭКСПО-2017» открываются широкие возможности для молодых ученых по разработке и реализации различных стартап-проектов, особенно в области IT-технологий и развития «зеленой экономики».

В свою очередь Шигео Катсу поблагодарил Президента Казахстана за возможность обсудить перспективы развития «Назарбаев Университета» и научного потенциала страны в целом.

Фото: пресс-службы

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...