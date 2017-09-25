Аксуский сахарный завод принял первую партию сладкого корня

В основном завод сырьем будут обеспечивать аграрии Сарканского, Аксуского и Алакольского районов.

После почти 10-летнего простоя сегодня Аксуский сахарный завод принял первую партию сахарной свеклы. 80 тонн сладкого корнеплода на заготовительный пункт предприятия привезли свекловоды Сарканского района с полей СПК «Мажикс» , сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





С радостным событием переработчиков и крестьян поздравил заместитель акима области Серикжан Бескемпиров.









В своей приветственной речи С.Бескемпиров отметил, что первый прием сырья - это знаковое событие как для аграриев и переработчиков, так и для местного населения. После почти 10-летнего простоя Аксуский сахарный завод в скором времени вновь вернет себе статус градообразующего предприятия, а его запуск - это новые рабочие места и производство качественного сахара.









Стоит отметить, что на данном этапе основная часть реконструкции Аксуского сахарного завода завершена. Подготовлено не только кагатное поле, но и все цехи, приобретается новейшее оборудование, все технологические процессы будут автоматизированы.









Пока тут задействовано 100 человек, но когда завод даст свою первую продукцию, число работников возрастет до 650 специалистов. Производственная мощность составит 300 тысяч тонн сырья за сезон.





А выпуск готовой продукции достигнет объема в 32-35 тысяч тонн.





В основном завод сырьем будут обеспечивать аграрии Сарканского, Аксуского и Алакольского районов.





Фото: пресс-службы



