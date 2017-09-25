Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent впервые с 1 марта превысила 57 долларов за баррель, увеличившись на 0,37 процента. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. Отметку в 56 долларов Brent превысила 20 сентября

По состоянию на 12:20 стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 0,24 процента, до 50,54 доллара за баррель.

Рубль растет вслед за ростом котировок нефти: курс доллара на Московской бирже снизился на 22 копейки, до 57,2 рубля, евро — на 55 копеек, до 68,09 рубля.





«Глобальный переизбыток на мировом рынке нефти сокращается благодаря ограничению добычи сырья ОПЕК и не входящими в организацию странами, сказали отраслевые министры в пятницу в Вене», — отмечает Reuters.





Глава Минэнерго России Александр Новак полагает, что нефтепроизводители будут решать вопрос о необходимости продлевать соглашение не раньше января 2018 года. В то же время другие участники встречи не исключили, что соответствующее решение может быть принято до конца этого года.





В конце 2016 года члены ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года. 300 тысяч из этого количества приходятся на Россию. Соглашение изначально заключалось на первое полугодие 2017 года, затем его продлили на девять месяцев. Таким образом, документ действует до конца марта 2018 года.