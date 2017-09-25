Замначальника колонии в Атырау задержан за взятку в 1,3 млн тенге

Взятку он получил от супруга осужденной.

В прокуратуре пояснили, за что в Атырау был задержан заместитель начальника женской колонии общего режима - учреждения УГ-157/ 11 , сообщает , сообщает МИА «Казинформ».





«Сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности по Атырауской области по подозрению в незаконном получении денежных средств от супруга осужденной в размере 1,3 млн тенге задержан заместитель начальника УГ-157/ 11 ДУИС области Жанбырбай Азиз.









Добавив, что другие сведения в соответствии со ст.201 УПК в интересах следствия пока не подлежат разглашению.





Автор: А.Соколов