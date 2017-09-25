Замначальника колонии в Атырау задержан за взятку в 1,3 млн тенге
25 сентября 2017, 19:36
Взятку он получил от супруга осужденной.
В прокуратуре пояснили, за что в Атырау был задержан заместитель начальника женской колонии общего режима - учреждения УГ-157/ 11, сообщает МИА «Казинформ».
«Сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности по Атырауской области по подозрению в незаконном получении денежных средств от супруга осужденной в размере 1,3 млн тенге задержан заместитель начальника УГ-157/ 11 ДУИС области Жанбырбай Азиз.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 366 ч. 2 Уголовного кодекса (получение взятки)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Добавив, что другие сведения в соответствии со ст.201 УПК в интересах следствия пока не подлежат разглашению.
Автор: А.Соколов
Фото: timeskz.kz
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