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Замначальника колонии в Атырау задержан за взятку в 1,3 млн тенге

25 сентября 2017, 19:36

Взятку он получил от супруга осужденной.

В прокуратуре пояснили, за что в Атырау был задержан заместитель начальника женской колонии общего режима - учреждения УГ-157/ 11, сообщает МИА «Казинформ».

«Сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности по Атырауской области по подозрению в незаконном получении денежных средств от супруга осужденной в размере 1,3 млн тенге задержан заместитель начальника УГ-157/ 11 ДУИС области Жанбырбай Азиз.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 366 ч. 2 Уголовного кодекса (получение взятки)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Добавив, что другие сведения в соответствии со ст.201 УПК в интересах следствия пока не подлежат разглашению.

Автор: А.Соколов
Фото: timeskz.kz

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