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Умерла самая полная женщина в мире

25 сентября 2017, 19:47

Ей было 37 лет, изначально ее вес составлял 500 кг. Ей удалось похудеть на 140 кг.

В ОАЭ скончалась самая тяжелая в мире женщина египтянка Эман Ахмед Абд Эль Ати, передает Газета.ru со ссылкои на Mirror.

Ей было 37 лет, изначально ее вес составлял 500 кг. Ей удалось похудеть на 140 кг, она даже смогла станцевать после операции.

Однако позднее большинство лечащих врачей самой полной женщины в мире уволились после того, как родственники женщины обвинили их во лжи о ее потере веса.

Эман Ахмед Абд Эль Ати при рождении был поставлен диагноз элефантиаз, слоновая болезнь, в детстве она перенесла инсульт, из-за которого прикована к постели. По словам ее семьи, она не покидала свой дом в течение 25 лет.

Фото: fb.ru

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