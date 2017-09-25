Асет Исекешев: Тепло жилым домам может быть подано по заявкам уже сейчас

Уже подали тепло во все детские сады, школы, больницы, другие социальные объекты.

Аким Астаны Асет Исекешев сообщил, что при наличии заявок от КСК городские службы готовы начать подачу тепла отдельным жилым домам уже сейчас , передает портал , передает портал Елорда





- Городскими службами проведены все необходимые мероприятия для начала отопительного сезона. Сегодня мы подали тепло во все детские сады, школы, больницы, другие социальные объекты.





Что касается жилых домов, есть нормативы, в соответствии с которыми тепло подается, если среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться на уровне 10 градусов в течение пяти дней. Если не потеплеет, этот срок будет выдержан в среду. Однако по заявкам КСК мы готовы подать тепло отдельным жилым домам уже сейчас при наличии паспорта готовности, — сказал аким.





Автор: Мансия Сакенова