Силовики прокомментировали слухи о пойманной в Краснодаре "банде каннибалов"
25 сентября 2017, 20:01
Пока эта информация не подтверждается.
Правоохранительные органы проверяют данные СМИ о массовых убийствах в Краснодаре, якобы совершенных каннибалами, но пока эта информация не подтверждается, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В СМИ и соцсетях распространилась информация о "супружеской паре каннибалов" из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей. По утверждению изданий, с 1999 года семья похитила не менее 30 человек.
"Пока эта информация не подтверждается. На данный момент правоохранители обнаружили банку с законсервированной рукой. По словам владельца утерянного ранее мобильника, это одна из тех рук, с которыми он сделал селфи", — сказал собеседник агентства.
По словам источника, владелец смартфона признал только два убийства: кроме той женщины, с частями трупа которой были сделаны фото, краснодарец рассказал, что убил еще одного человека в 2012 году.
История началась 11 сентября с того, что рабочие нашли мобильный телефон на улице Репина в Краснодаре, в котором обнаружили фотографии 35-летнего местного жителя с частями трупа некоей женщины. Останки на следующий день обнаружили на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского: там лежал пакет и стояло ведро с частями тела погибшей.
Уголовное дело расследуется по статье "Убийство". Следствие продолжается.
Фото: bloknot-krasnodar.ru
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